(ВИДЕО) ХИТНО СЕ ОГЛАСИО МУП У НОВОМ САДУ Двоје приведено, ово су сви детаљи блокаде испред суда
19.08.2025. 12:24 13:04
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Р. Ј. (1984) И. Ч. (2000) из овог града, због постојања основа сумње да су учинили кривично дело спречавање службеног лица у вршењу службене дужности.
Они се сумњиче да су јутрос, током непријављеног јавног окупљања испред Основног суда у Новом Саду, физички спречавали јавног тужиоца да уђе у зграду суда.
Сумња се, такође да је Р. Ј. одгурнуо полицијског службеника и да га је вређао, па се он терети и за кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности.
Обома је одређено задржавање до 48 сати и биће приведени, уз кривичну пријаву, основном јавном тужиоцу у Новом Саду.