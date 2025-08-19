broken clouds
(ВИДЕО) ХИТНО СЕ ОГЛАСИО МУП У НОВОМ САДУ Двоје приведено, ово су сви детаљи блокаде испред суда

19.08.2025. 12:24 13:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
суд
Фото: FOTO TANJUG/ GORDANA JOVIĆ ATLAGIĆ

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Р. Ј. (1984) И. Ч. (2000) из овог града, због постојања основа сумње да су учинили кривично дело спречавање службеног лица у вршењу службене дужности.

Они се сумњиче да су јутрос, током непријављеног јавног окупљања испред Основног суда у Новом Саду, физички спречавали јавног тужиоца да уђе у зграду суда. 

Сумња се, такође да је Р. Ј. одгурнуо полицијског службеника и да га је вређао, па се он терети и за кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности. 

Обома је одређено задржавање до 48 сати и биће приведени, уз кривичну пријаву, основном јавном тужиоцу у Новом Саду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хапшење Нови Сад
Нови Сад
