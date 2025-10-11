КРИВИЦА ЈЕ МОЈА, НИСАМ ОВО ОЧЕКИВАО – Пикси најавио оставку? Разговараћу са ФСС
Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић Пикси говорио је након пораза од Албаније.
– Веровао сам у победу. Резултат је заиста лош, нисам ово очекивао. Ово је моја одговорност, као селектор прихватам све консеквенце. Жао ми је што је Србија изгубила, ја нисам толико битан. Морали смо боље. Жао ми је људи, фудбалске Србије. Стигла је казна када нисмо искористили шансе у првом полувремену. Хтели смо да дођемо до гола, али све што смо покушавали није уродило плодом. Моја је кривица и одговорност – рекао је Стојковић.
Он је потом додао:
– Ја сам тај ког треба да критикујете. И сами знате, већ дужи период радим под притиском. Свака утакмица је била тешка и носити се са тим. Овај пораз није требало да дође и прихватам одговорност.
Србија је сада у незгодној позицији у групи.
– Постоји нека теорија да се домогнемо Мундијала, али када се изгуби утакмица од главног ривала тешко после нешто може да се уради.
Он је прокоментарисао и поруку са трибина јер су му навијачи више пута скандирали "Пикси одлази".
– Видећемо, разговараћу са људима из ФСС. Знате и сами да, неки наставак, мислим да је јако тешко. Не могу да говорим пре него што седнем са људима из Савеза. Да донесемо нормалну одлуку. Постоје лепи моменти, а и они који нису тако лепи, као што је вечерас. Свестан сам тога. Одговорност имам према организацији нашој. Прихватам кривицу – закључио је Стојковић.