ОН БИ ТРЕБАЛО ДА ЗАМЕНИ СТОЈКОВИЋА: Вељко Пауновић нови селектор Србије?

12.10.2025. 00:20 00:22
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/RealOviedo

Српски стручњак Вељко Пауновић могао би ускоро да постане нови селектор Србије.

После пораза од Албаније у Лесковцу (0:1) у квалфикацијама за Светско првенство, постало је неминовно да ће се путеви селектора Драгана Стојковића и Фудбалског савеза Србије разићи.

То је потврдио и Пикси, који је исте вечери разговарао са Драганом Џајићем и Бранком Радујком, челним људима Фудбалског савеза Србије, понудивши им оставку.

Недуго потом, у медијима се појавило и име његове замене. Како сазнаје "Арена спорт" реч је о Вељку Пауновићу.

Вељко Пауновић
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
