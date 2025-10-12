ОН БИ ТРЕБАЛО ДА ЗАМЕНИ СТОЈКОВИЋА: Вељко Пауновић нови селектор Србије?
12.10.2025. 00:20 00:22
Српски стручњак Вељко Пауновић могао би ускоро да постане нови селектор Србије.
После пораза од Албаније у Лесковцу (0:1) у квалфикацијама за Светско првенство, постало је неминовно да ће се путеви селектора Драгана Стојковића и Фудбалског савеза Србије разићи.
То је потврдио и Пикси, који је исте вечери разговарао са Драганом Џајићем и Бранком Радујком, челним људима Фудбалског савеза Србије, понудивши им оставку.
Недуго потом, у медијима се појавило и име његове замене. Како сазнаје "Арена спорт" реч је о Вељку Пауновићу.