ХАПШЕЊЕ ИСПРЕД НОВОСАДСКОГ СУДА! Приведен Радивоје Јововић предводник блокада, полиција спречила нови насилни подухват
19.08.2025. 10:30 10:55
Један од предводника блокада у Новом Саду Радивоје Јововић ухапшен је након што је покушао да изведе нови насилни подухват, пише "Информер".
Радивоје Јововић приведен је током блокаде зграде суда и тужилаштва у Новом Саду.
Како наводи "Информер", Јововић је један од главних предводника блокадера који већ данима изазивају нереде на улицама Новог Сада, а са својим саборцем Динком Грухоњићем, отворено се залагао за распрчавање Србије и прихватање идеје геноцида у Сребреници.
Радивоје Јововић је, пише Информер, посланик странке Драгана Ђиласа у Скупштини АП Војводине који прима плату од грађана Србије, али је истовренемо и вођа оних који су палили страначке просторије Српске напредне странке, нападали грађане и присталице напредњака.