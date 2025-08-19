broken clouds
ХАПШЕЊЕ ИСПРЕД НОВОСАДСКОГ СУДА! Приведен Радивоје Јововић предводник блокада, полиција спречила нови насилни подухват

19.08.2025. 10:30 10:55
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Фото: FOTO TANJUG/ GORDANA JOVIĆ ATLAGIĆ

Један од предводника блокада у Новом Саду Радивоје Јововић ухапшен је након што је покушао да изведе нови насилни подухват, пише "Информер".

Радивоје Јововић приведен је током блокаде зграде суда и тужилаштва у Новом Саду.

Како наводи "Информер", Јововић је један од главних предводника блокадера који већ данима изазивају нереде на улицама Новог Сада, а са својим саборцем Динком Грухоњићем, отворено се залагао за распрчавање Србије и прихватање идеје геноцида у Сребреници.

Радивоје Јововић је, пише Информер, посланик странке Драгана Ђиласа у Скупштини АП Војводине који прима плату од грађана Србије, али је истовренемо и вођа оних који су палили страначке просторије Српске напредне странке, нападали грађане и присталице напредњака.

Информер

