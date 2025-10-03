Четворо превезено у болницу
(ВИДЕО) Претицао аутобус пун путника, па се закуцао у аутомобил! МУШКАРАЦ (43) ПОГИНУО НА ЛИЦУ У НЕСРЕЋИ КОД МЛАДЕНОВЦА
03.10.2025. 22:53 22:56
Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила вечерас у Младеновцу, код МБ ресторана.
У несрећи су учествовали BMW, аутобус и аутомобил марке "цитроен".
Мушкарац Р.Д. (43) који је био за воланом BMV аутомобила, умро је на лицу места, а још четири особе су повређене и превезене у болницу.
Како се види на приложеним фотографијама, ватрогасци су секли возило, како би дошли до повређених.
Како тврде очевици, возач аутомобила је "дивљао по путу", претицао аутобус па се закуцао у возило које му је долазило у сусрет.
Окружно тужилаштво у Младеновцу спроводи истрагу, јавља Телеграф.