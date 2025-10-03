overcast clouds
7°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Четворо превезено у болницу

(ВИДЕО) Претицао аутобус пун путника, па се закуцао у аутомобил! МУШКАРАЦ (43) ПОГИНУО НА ЛИЦУ У НЕСРЕЋИ КОД МЛАДЕНОВЦА

03.10.2025. 22:53 22:56
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила вечерас у Младеновцу, код МБ ресторана.

У несрећи су учествовали BMW, аутобус и аутомобил марке "цитроен".

Мушкарац Р.Д. (43) који је био за воланом BMV аутомобила, умро је на лицу места, а још четири особе су повређене и превезене у болницу.


Како се види на приложеним фотографијама, ватрогасци су секли возило, како би дошли до повређених.

Како тврде очевици, возач аутомобила је "дивљао по путу", претицао аутобус па се закуцао у возило које му је долазило у сусрет.

Окружно тужилаштво у Младеновцу спроводи истрагу, јавља Телеграф.
 

судар судар возилима претицање погинуо мушкарац
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО, ФОТО) Ватрогасци секу возило! ЈЕЗИВ СУДАР АУТОБУСА И ДВА АУТОМОБИЛА У МЛАДЕНОВЦУ Страхује се да има страдалих
судар

(ВИДЕО, ФОТО) Ватрогасци секу возило! ЈЕЗИВ СУДАР АУТОБУСА И ДВА АУТОМОБИЛА У МЛАДЕНОВЦУ Страхује се да има страдалих

03.10.2025. 21:39 21:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај