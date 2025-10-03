У престоници све врви од полиције! УХАПШЕН ЈОШ ЈЕДАН НАВИЈАЧ због пуцњаве у Вишњичкој бањи ВЕЛИКА АКЦИЈА УКП И ИНТЕВЕНТНЕ ЈЕДИНИЦЕ и даље траје
У великој акцији УКП и Интервентне јединице, која је у току, вечерас је у Београду ухапшен још један навијач, због сумње да је учествовао у пуцњави у Вишњичкој бањи, сазнаје Телеграф.
Акција полиције и даље је у току.
Подсетимо, једна жена је преминула, а још 4 особе су рањене у ватреном обрачуну који се 30. септембра одиграо на Сланачком путу у београдском насејју Вишњичка бања.
Широм престонице припадници Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду и Интервентном јединицом, током дана и вечерас спроводе велику акцију усмерену на навијачке групе блиске "Принципима" Вељка Беливука, као и групи "Анти Роми" коју предводи Лазар Маринковић Луцифер. Према информацијама, претреси се истовремено обављају на више од 50 локација.
Подсетимо, Маринковић је пре два дана ухапшен под сумњом да је учествовао у ватреном обрачуну у једном кафићу у Вишњичкој Бањи, јавља Телеграф.