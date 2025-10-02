(ВИДЕО) ПРОЦУРИО СНИМАК ИЗ ПАЛИЛУЛСКЕ ВИШЊИЧКЕ БАЊЕ: Изашли су са капуљачама на главама из белог комбија са пиштољима и палицама
02.10.2025. 16:54 17:16
Коментари (0)
Појавио се снимак пуцњаве у Вишњичкој бањи.
На друштвеним мрежама појавио се снимак пуцњаве у Вишњичкој бањи у Београду. Снимак је објавила "Инстаграм" страница "Србија.сад" на ком се види бели комби који пролази улицом након чега скреће десно и ту се онда појављује група од 10 или више мушкараца.
Потом се види да су се упутили ка кафићу у ком се и догодила пуцњава. Један део мушкараца је кренуо ка угоститељском објекту, а други део је остао прекопута улице.
Виде се и предмети у рукама групе мушкараца. Сумња се да су носили шипке и бејзбол палице.
Да подсетимо, пуцњава се догодила у уторак 30. септембра око 14 часова.
Повређено је пет особа - две жене и три мушкарца, а ухапшене су две особе.