(ФОТО/ВИДЕО) ЗАБЕЛЕЛИ СЕ ЗЛАТАР И ЗЛАТИБОР Снег прекрио зеленило, на путевима клизаво
НОВА ВАРОШ/ ПРИЈЕПОЉЕ: Праве снежне слика овог другог октобарског дана стижу из свих делова Србије и региона.
Виши делови планине Златар, предео Водене Пољане и крајеви између Златара и Сјенице забелелису се као да је децембар.
- Снег пада од јутрос и увелико је обелело. Нисмо изненађени, јер се дешавало и ранијих година, али у последње време су зиме толико благе да смо пре очекивали тропске врућине него снег почетком октобра. Мада код нас је све спремно за зиму и дрва и основне намирнице - рекао је за РИНУ један од мештана села на Златару.
Снежног покривача на појединим местима има и на самом коловозу, па се возачима саветује опрез приликом вожње, посебно јер још увек није ступио на снагу правило за зимске гуме које почиње 1. новембра.
Висина снежног покривача на Торнику тренутно је око 5 центиметара. Очекује се, према најавама метеоролога, да се забели и планина Тара.
Прве пахуље пале су у пријепољском крају на планини Јабуци која се налази на надморској висини од 1.250 метара надморске висине.
Киша која је падала током ноћи и у јутарњим часовима постепено прелази у снег, температура се спустила испод 2 степена.
Свима онима који иду правцу Црне Горе преко граничног прелаза Јабука саветује се опрезна вожња због клизавог коловоза.