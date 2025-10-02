light rain
(ФОТО/ВИДЕО) ЗАБЕЛЕЛИ СЕ ЗЛАТАР И ЗЛАТИБОР Снег прекрио зеленило, на путевима клизаво

02.10.2025. 16:23 16:29
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари
sneg
Фото: RINA

НОВА ВАРОШ/ ПРИЈЕПОЉЕ: Праве снежне слика овог другог октобарског дана стижу из свих делова Србије и региона. 

Виши делови планине Златар, предео Водене Пољане и крајеви између Златара и Сјенице забелелису се као да је децембар.

- Снег пада од јутрос и увелико је обелело. Нисмо изненађени, јер се дешавало и ранијих година, али у последње време су зиме толико благе да смо пре очекивали тропске врућине него снег почетком октобра. Мада код нас је све спремно за зиму и дрва и основне намирнице - рекао је за РИНУ један од мештана села на Златару.

Снежног покривача на појединим местима има и на самом коловозу, па се возачима саветује опрез приликом вожње, посебно јер још увек није ступио на снагу правило за зимске гуме које почиње 1. новембра.

златибор
Фото: РИНА - И Златибор дочекао прве пахуље ове јесени

Висина снежног покривача на Торнику тренутно је око 5 центиметара. Очекује се, према најавама метеоролога, да се забели и планина Тара.

Прве пахуље пале су у пријепољском крају на планини Јабуци која се налази на надморској висини од 1.250 метара надморске висине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @ppmedia.rs

Киша која је падала током ноћи и у јутарњим часовима постепено прелази у снег, температура се спустила испод 2 степена.

Свима онима који иду правцу Црне Горе преко граничног прелаза Јабука саветује се опрезна вожња због клизавог коловоза.

снег у србији златар златибор
