light rain
10°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАГЕДИЈА У ГРЧКОЈ Трудница (28) добила антибиотик, па преминула ПОРОДИЦА ОЧАЈНА – СУМЊА НА НЕСАВЕСНО ЛЕЧЕЊЕ

02.10.2025. 17:31 18:01
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
trudnica
Фото: Pixabay

Млада трудница (28) доживела је анафилактички шок док јој је даван антибиотик и преминула је у болници у грчком граду Арта, наводи се у саопштењу болнице.

Девојка, која је била у другом месецу трудноће, умрла је неколико сати након што је примљена у болницу. Покренута је истрага како би се открио узрок и околности које су довеле до смрти младе и здраве жене, која је чекала друго дете.

Према ономе што је наведено у саопштењу болнице, млада Спиридула (28) отишла је у амбуланту клинике за акушерство и гинекологију Опште болнице мало после 23 часа у недељу. Крварила је и била је у опасности од побачаја фетуса који је носила, будући да је била у шестој недељи трудноће (у другом месецу).

Током гинеколошког прегледа, наводи се у саопштењу болнице, откривено је присуство крви у вагини.

„Након тога, пацијенткиња је примљена у клинику ради лечења”, наводи болница у саопштењу.

Док је примала антибиотике, доживела је епизоду анафилактичког шока. Њени лекари су извршили кардиопулмоналну реанимацију, интубирали је и примили на одељење интензивне неге, где је, упркос надљудским напорима, преминула.

Управа болнице је одмах наложила хитним медицинским службама да испитају тачне узроке њене смрти, закључује се у саопштењу болнице Арта.

Међутим, њена породица тврди да су јој "неоправдано" дати антибиотици, а да није прошла никакве друге тестове осим вагиналног прегледа и за њену смрт криви лекаре.

Према речима стручњака, акушера и гинеколога, давање антибиотика у случају претећег побачаја ретко је одговарајући лек. Како објашњавају, у овом случају мора бити урађен лабораторијски тест са налазима који оправдавају давање антибиотског препарата, преноси Protothema.

Стога је кључно утврдити да ли је жена претходно прошла лабораторијски тест крви који је оправдао примену антибиотика.

Истовремено, кажу стручњаци, кључно је и утврдити под којим условима се одвијала интравенска примена антибиотика и да ли је била под праћењем, напомињући да се алергијска реакција не манифестује постепено, чак ни након сат времена.

Треће питање које захтева разјашњење је време у које су анестезиолози и интензивисти позвани да збрину пацијенткињу и да ли је било времена да јој се да, на пример, адреналин или су морали да је интубирају због стања у којем се налазила.

Очекује се да ће одговоре на ова питања пружити обдукција несрећне труднице, која ће бити обављена наредних дана.

трудница преминула антибиотици
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ТРУДНИЦЕ У ИНАТ ТРАМПУ ПИЈУ ПАРАЦЕТАМОЛ! Бела кућа хоће да га забрани: "Не прихватамо медицинске савете председника, он нема диплому!"
Tramp

(ВИДЕО) ТРУДНИЦЕ У ИНАТ ТРАМПУ ПИЈУ ПАРАЦЕТАМОЛ! Бела кућа хоће да га забрани: "Не прихватамо медицинске савете председника, он нема диплому!"

25.09.2025. 10:57 11:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРУДНИЦЕ И ДОЈИЉЕ, ОПРЕЗНО СА ЛЕКОВИМА Ево када смете да узмете бруфен, а када парацетамол
лек

ТРУДНИЦЕ И ДОЈИЉЕ, ОПРЕЗНО СА ЛЕКОВИМА Ево када смете да узмете бруфен, а када парацетамол

24.09.2025. 19:00 19:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) У ЈЕДНОМ ТРЕНУТКУ БИЛА ЈЕ И ПОРОДИЉА И ТРУДНИЦА Јелена родила ДВЕ БЕБЕ у размаку од 40 дана, прогласили је за ЧУДО ОД ЖЕНЕ! Њена прича о храбрости је за Оскара- једно дете крштено у инкубатору
beba

(ФОТО) У ЈЕДНОМ ТРЕНУТКУ БИЛА ЈЕ И ПОРОДИЉА И ТРУДНИЦА Јелена родила ДВЕ БЕБЕ у размаку од 40 дана, прогласили је за ЧУДО ОД ЖЕНЕ! Њена прича о храбрости је за Оскара- једно дете крштено у инкубатору

27.08.2025. 12:09 12:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРУДНИЦА СА БАЛКАНА ПРОНАЂЕНА МРТВА, ЊЕНОМ МУЖУ ГЛАВУ НАБИЛИ НА КОЛАЦ Стравичне сцене у Мелбурну
напад

ТРУДНИЦА СА БАЛКАНА ПРОНАЂЕНА МРТВА, ЊЕНОМ МУЖУ ГЛАВУ НАБИЛИ НА КОЛАЦ Стравичне сцене у Мелбурну

Трудница пореклом са Балкана пронађена је мртва у једној кући у Мелбурну у понедељак, а крањен њеног тела пронађена је одрубљена глава њеног супруга, набијена на колац.
12.08.2025. 13:41 13:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај