ТРАГЕДИЈА У ГРЧКОЈ Трудница (28) добила антибиотик, па преминула ПОРОДИЦА ОЧАЈНА – СУМЊА НА НЕСАВЕСНО ЛЕЧЕЊЕ
Млада трудница (28) доживела је анафилактички шок док јој је даван антибиотик и преминула је у болници у грчком граду Арта, наводи се у саопштењу болнице.
Девојка, која је била у другом месецу трудноће, умрла је неколико сати након што је примљена у болницу. Покренута је истрага како би се открио узрок и околности које су довеле до смрти младе и здраве жене, која је чекала друго дете.
Према ономе што је наведено у саопштењу болнице, млада Спиридула (28) отишла је у амбуланту клинике за акушерство и гинекологију Опште болнице мало после 23 часа у недељу. Крварила је и била је у опасности од побачаја фетуса који је носила, будући да је била у шестој недељи трудноће (у другом месецу).
Током гинеколошког прегледа, наводи се у саопштењу болнице, откривено је присуство крви у вагини.
„Након тога, пацијенткиња је примљена у клинику ради лечења”, наводи болница у саопштењу.
Док је примала антибиотике, доживела је епизоду анафилактичког шока. Њени лекари су извршили кардиопулмоналну реанимацију, интубирали је и примили на одељење интензивне неге, где је, упркос надљудским напорима, преминула.
Управа болнице је одмах наложила хитним медицинским службама да испитају тачне узроке њене смрти, закључује се у саопштењу болнице Арта.
Међутим, њена породица тврди да су јој "неоправдано" дати антибиотици, а да није прошла никакве друге тестове осим вагиналног прегледа и за њену смрт криви лекаре.
Према речима стручњака, акушера и гинеколога, давање антибиотика у случају претећег побачаја ретко је одговарајући лек. Како објашњавају, у овом случају мора бити урађен лабораторијски тест са налазима који оправдавају давање антибиотског препарата, преноси Protothema.
Стога је кључно утврдити да ли је жена претходно прошла лабораторијски тест крви који је оправдао примену антибиотика.
Истовремено, кажу стручњаци, кључно је и утврдити под којим условима се одвијала интравенска примена антибиотика и да ли је била под праћењем, напомињући да се алергијска реакција не манифестује постепено, чак ни након сат времена.
Треће питање које захтева разјашњење је време у које су анестезиолози и интензивисти позвани да збрину пацијенткињу и да ли је било времена да јој се да, на пример, адреналин или су морали да је интубирају због стања у којем се налазила.
Очекује се да ће одговоре на ова питања пружити обдукција несрећне труднице, која ће бити обављена наредних дана.