ТРУДНИЦЕ И ДОЈИЉЕ, ОПРЕЗНО СА ЛЕКОВИМА Ево када смете да узмете бруфен, а када парацетамол
Ни парацетамол ни бруфен нису забрањени за коришћење у трудноћи, али постоје јасна упутства када се који лек користи.
Иако су лекари деценијама уверавали да је парацетамол најбезбеднија опција за труднице и новорођенчад, америчка администрација је управо употребу овог лека повезала са повећаним ризиком од аутизма и других неуроразвојних болести. Стручњаци упозоравају да ова изјава може да нанесе штету по здравље и изазове конфузију код будућих родитеља, посебно што употреба у трудноћи других лекова против болова може да има последице по здравље мајке и детета.
Висока температура у трудноћи може да буде веома опасна и за мајку и за плод, указали су експерти реагујући на изјаву Доналда Трампа, указујући да су могући ризици побачај, урођене мане и висок крвни притисак.
Парацетамол
Сматра се да је парацетамол безбеднији за труднице од бруфена и аспирина, а амерички званичници сада тврде да га треба користити контролисано, док Трамп иде даље и саветује да га не узимају ни труднице ни бебе - све док могу да издрже.У упутству за парацетамол таблете које су у продаји у Србији, а чији промет контролише српска Агенција за лекове, пише да се лек може користити у трудноћи, али да је потребно узимати најмању могућу дозу која ублажава бол или снижава повишену температуру и да се узима у што краћем временском периоду.
Жене које доје могу, такође, у краћем временском периоду да узимају лек парацетамол. Наиме, лек се излучује у млеко мајке, али како се наводи у упутству – не у клинички значајним дозама, тако да примена током дојења није контраиндикована.
Пракса у Србији је да се бебама даје управо парацетамол за снижавање температуре и против болова. Међутим, његова употреба могућа је тек код беба које имају навршена два месеца, пише у упутству.
Бруфен
Иако је многима први избор када је у питању олакшање бола или снижавање температуре, с бруфеном треба бити опрезан у трудноћи. Установљено је да бруфен може да утиче на плодност код жена, а да ефекат престаје када се прекине с терапијом. Зато се женама које планирају да остану у другом стању не препоручује да користе бруфен.
Према упутству за лек, труднице би требало да се посаветују са својим лекаром у вези употребе бруфена и користе га само према савету лекара, а лек никако не треба употребљавати у трећем тромесечју трудноће.
"Ибупрофен прелази у мајчино млеко. Због тога се узимање ибупрофена не препоручује током дојења. Међутим, посаветујте се са лекаром ако чешће узимате лек Бруфен током дојења. Примена ибупрофена може да утиче на плодност. Не саветује се примена ибупрофена у периоду покушаја зачећа или испитивања неплодности", пише у упутству лека.
Када су у питању бебе, сируп бруфен се даје тек после три навршена месеца и то у најмањој дози од 2,5 мл два до три пута дневно.
Аспирин
Аспирин је специфичан по томе што се у неким периодима трудноће сме користити, чак га лекари и преписују, али само за одређена стања и у малим дозама.
Наиме, аспирин у трудноћи смањује ризик од прееклампсије (високог крвног притиска у трудноћи), али се у ниској дози сме преписати тек после 12. недеље.
Када је у питању виша доза, односно аспирин 500, у упутству се изричито забрањује употреба у трећем тромесечју, односно после 24. недеље трудноће, јер може да наштети и трудници и детету. Дозе веће од 100 мг/дан у трећем тромесечју могу да изазову проблеме са бубрезима и срцем код бебе, а код мајке може да утиче на склоност ка крварењу и изазове да порођај буде одложен или траје дуже од очекиваног.
"Ако узимате лек Аспирин протект у мањим дозама (100 мг и мањим на дан), биће Вам потребно строго акушерско праћење, у складу са упутствима лекара", наводи се у упутству.
У ранијим стадијумима трудноће, односно у првих шест месеци, аспирин може да се узима само ако је апсолутно неопходно и ако је тако преписао лекар, додаје се.
"Уколико се узима дуже од неколико дана почевши од 20. недеље трудноће надаље, лек аспирин протект може изазвати проблеме са бубрезима код Ваше нерођене бебе, што може довести до мале количине амнионске течности која окружује бебу (олигохидрамнион) или сужавања крвног суда (дуцтус артериосус) у срцу бебе", пише у упозорењу.
У случају употребе током дојења лек може у малој количини да прође у млеко, па се коришћење саветује само уз савет лекара.
Као и бруфен, и аспирин може да има утицај на плодност, а дејство престаје када се прекине употреба лека.