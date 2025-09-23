ПАРАЦЕТАМОЛ У ТРУДНОЋИ МОЖЕ БИТИ ОПАСАН? Да ли лек за труднице заиста повећава РИЗИК ОД АУТИЗМА
Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да употреба парацетамола (познатог и као ацетаминофен) током трудноће може бити повезана са повећаним ризиком од аутизма код деце.
Ове тврдње изазвале су велику пажњу и забринутост, јер парацетамол важи за једини безбедан лек против болова и повишене температуре који труднице могу да користе.
Важно је напоменути да наука до сада није потврдила узрочно-последичну везу између парацетамола и аутизма – постоје само студије које су пронашле одређене статистичке повезаности, али не и доказ да овај лек изазива аутизам.
Парацетамол у трудноћи – шта кажу лекари
Већина трудница бар једном у трудноћи користи парацетамол, најчешће због повишене температуре или болова. Он је једини аналгетик који се препоручује у трудноћи, јер нестероидни антиинфламаторни лекови попут ибупрофена и аспирина могу повећати ризик од компликација.
Ипак, лекари наглашавају да се парацетамол треба користити у најмањој ефективној дози и најкраће могуће време. Нелечена повишена температура може бити опасна и за мајку и за бебу – повећава ризик од побачаја, малформација и повишеног крвног притиска у трудноћи.
Шта каже наука
Истраживања о вези између парацетамола и аутизма трају већ годинама.
Велика шведска студија из 2024. године, која је обухватила више од 2 милиона деце, није пронашла повезаност између употребе парацетамола у трудноћи и аутизма, АДХД-а или других развојних поремећаја.
Мета-анализа 46 студија објављена исте године у часопису БМЦ Енвиронментал Health нашла је статистичку повезаност између узимања парацетамола у трудноћи и аутизма, али аутори истичу да ово не доказује да парацетамол изазива аутизам – само да постоји корелација која заслужује додатна истраживања.
Другим речима, подаци су подељени, али нема доказа о директном узроку.
Забринутост струке
Многе стручне организације и лекари изразили су забринутост поводом политичких изјава које повезују парацетамол и аутизам, јер то може изазвати панику код трудница.
Амерички колеџ гинеколога и акушера оценио је да овакве изјаве "поједностављују сложену тему" и да се "не заснивају на потпуном научном доказу".
Нелечена повишена температура носи већи ризик по бебу него сам парацетамол
Др. Вероника Гилиспие-Бел из ове организације истакла је да овакве поруке стављају лекаре у тежак положај, јер "професионалне смернице и наука и даље кажу да је парацетамол безбедан".
Нова истраживања и терапије
Америчка Агенција за храну и лекове (ФДА) најавила је да ће започети процес измене ознака на лековима са парацетамолом како би лекарима и пацијентима пружила детаљније информације. Такође су одобрили лек леуцоворин (облик фолне киселине у високој дози) као први третман за одређене облике аутизма код деце, али и овде је потребно више клиничких студија.
Шта труднице треба да знају
Тренутно, стручне смернице остају исте:
Парацетамол је и даље препоручени лек за повишену температуру и бол у трудноћи. Користи се само када је потребан, у најмањој ефективној дози и најкраће могуће време. Нелечена повишена температура носи већи ризик по бебу него сам парацетамол.
Аутизам је сложен поремећај који укључује генетске и околинске факторе, и наука још увек истражује све могуће узроке. Докази који би парацетамол означили као узрочника – не постоје.
