overcast clouds
9°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Хрватска полиција спречила инцидент у Ријеци, META БИЛИ МЛАДИ СРПСКИ КАРАТИСТИ!

08.11.2025. 23:58 23:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

РИЈЕКА: У Ријеци је вечерас спречен могући инцидент након што је хрватска полиција добила дојаву о окупљању сумњиве групе у близини Центра Замет, где се одржава првенство Балкана у каратеу, а мета наводног напада требала су да буду деца, такмичари из Србије, сазнаје net.hr.

Према незваничним информацијама, брзом интервенцијом полиције све је прошло без инцидента, наводи хрватски портал.

Из Полицијске управе приморско-горанске потврдили су да су поступали по дојави о окупљању групе особа око спортске дворане, а на месту догађаја затекли су више особа, међу којима је било и десетак малолетника.

Хрватска полиција је саопштила да није било ни вербалног ни физичког сукоба, а није забележена ни материјална штета.

"Полиција наставља с утврђивањем свих околности овог догађаја, као и постојања евентуалних противправних понашања", саопштено је из полиције.

У Ријеци се од данас одржава такмичење за кадете, јуниоре и млађе сениоре у каратеу, на којем учествује више од 1.200 такмичара из Хрватске, Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Кипра, Грчке, Црне Горе, Северне Македоније, Румуније, Србије, Словеније, Турске, наводи хрватски портал.

полиција Хрватска Хрватска – Србија
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај