Хрватска полиција спречила инцидент у Ријеци, META БИЛИ МЛАДИ СРПСКИ КАРАТИСТИ!
РИЈЕКА: У Ријеци је вечерас спречен могући инцидент након што је хрватска полиција добила дојаву о окупљању сумњиве групе у близини Центра Замет, где се одржава првенство Балкана у каратеу, а мета наводног напада требала су да буду деца, такмичари из Србије, сазнаје net.hr.
Према незваничним информацијама, брзом интервенцијом полиције све је прошло без инцидента, наводи хрватски портал.
Из Полицијске управе приморско-горанске потврдили су да су поступали по дојави о окупљању групе особа око спортске дворане, а на месту догађаја затекли су више особа, међу којима је било и десетак малолетника.
Хрватска полиција је саопштила да није било ни вербалног ни физичког сукоба, а није забележена ни материјална штета.
"Полиција наставља с утврђивањем свих околности овог догађаја, као и постојања евентуалних противправних понашања", саопштено је из полиције.
У Ријеци се од данас одржава такмичење за кадете, јуниоре и млађе сениоре у каратеу, на којем учествује више од 1.200 такмичара из Хрватске, Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Кипра, Грчке, Црне Горе, Северне Македоније, Румуније, Србије, Словеније, Турске, наводи хрватски портал.