overcast clouds
9°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЈОШ ТРАГАЈУ ЗА ТРОЈИЦОМ АЛПИНИСТА Потрагу на Непалу воде локални планинари

08.11.2025. 21:33 21:41
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Непал
Фото: Everestchronicle, Instagram

КАТМАНДУ: Потрага за тројицом алпиниста који су нестали током међународне експедиције на врх Долма Канг у Непалу није обустављена, потрагу сада воде локални алпинисти, изјавио је Давиде Пелуци, алпиниста из Терама, који је више пута био вођа експедиције у тој области.

Они су уложили све своје људске и техничке ресурсе да би извукли тела Италијана Марка ди Марчела и Маркуса Кирхлера и непалског шерпаса Падама Таманга, рекао је он, а преноси Анса. 

Њих је прошле недеље затрпала огромна лавина на висини изнад 5.400 метара, док су обављали аклиматизационе активности.

 

 

Непал непалци алпинисти
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај