(ВИДЕО) ЈОШ ТРАГАЈУ ЗА ТРОЈИЦОМ АЛПИНИСТА Потрагу на Непалу воде локални планинари

ЈОШ ТРАГАЈУ ЗА ТРОЈИЦОМ АЛПИНИСТА Потрагу на Непалу воде локални планинари
КАТМАНДУ: Потрага за тројицом алпиниста који су нестали током међународне експедиције на врх Долма Канг у Непалу није обустављена, потрагу сада воде локални алпинисти, изјавио је Давиде Пелуци, алпиниста из Терама, који је више пута био вођа експедиције у тој области.
Они су уложили све своје људске и техничке ресурсе да би извукли тела Италијана Марка ди Марчела и Маркуса Кирхлера и непалског шерпаса Падама Таманга, рекао је он, а преноси Анса.
Њих је прошле недеље затрпала огромна лавина на висини изнад 5.400 метара, док су обављали аклиматизационе активности.