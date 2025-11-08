ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ГОСТ ДНЕВНИКА 2: НИС важна тема СЛЕДЕЋА НЕДЕЉА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА
Председник Србије Александар Вучић вечерас гостује у Дневнику 2 на Радио телевизији Србије, где говори на актуелне теме у нашој земљи.
Вучић се на почетку гостовања осврнуо на санкције НИС-у и нагласио да исти имамо проблем и с Лукоилом који има 54 пумпе у Србији.
- Следећа недеља је за нас од изузетног значаја. Рачунам да рафинерија може да издржи до 23. новембра најкасније - рекао је Вучић на почетку и додао да верује да руска страна предузима адекватне кораке.
- Друга ствар око нашег НИС-а, ја мислим да је следећа недеља за нас од изузетног значаја. Верујем да ћемо пре 21. до 23. 24 најкасније, пре тога морамо да решимо тај статус. То је вест да у понедељак или уторак да пошаљемо писмо ОФАК-у, америчкој влади да видимо да ли прихватају неки период од месец, два или три да нас изузму од санкција. Верујем да предузима руска страна важне кораке, ми смо им ту подршка и боримо се за своју компанију и своју земљу. Људи не треба да брину. Цена нафте је скочила, не због тога, већ јер су повећане конотације. Грађани Србије и даље не морају да брину. Имаћу важне разговоре у среду, ако се не варам, у Паризу са председником Макроном.
- Ми нисмо имали ништа од инфраструктуре, да нисмо изградили овај гасовод пре четири године, не бисмо ни то имали, ни интерконектор са Бугарском. Бићу сасвм отворен, Американци имају политички интерес. Није нека тајна да Доналд Трамп није неки страствени навијач ЕУ. Ми нисмо члан ЕУ, наравно да онда нисмо ни толико важни ни битни.
- Нисам сигуран да ће то за нас да буде једноставно, али ће умногоме да олакша подршку из Мађарске што се тиче нафтних деривата.
- Мађарска је увела све санкције Русији, она је чланица НАТО и ЕУ. Ми нисмо ни чланица НАТО нити смо им војни савезници нити планирамо да будемо. Нисмо чланица ЕУ што бисмо волели да будемо. Ми као неко ко није део тог клуба не можемо да имамо такав утицај. Ми гледамо себе да извучемо, ма колико тешко било. Ми смо неко ко је подразумевајући. За неке на истоку увек морамо да будемо послушни, јер ако нисмо, онда нисмо родољуби, а за ове са Запада ако не слушамо, онда ћемо пропасти економски. Ми бисмо желели да сачувамо слободарски дух и да нам се земља развија.