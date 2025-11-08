ЂОКОВИЋ ПОКОРИО АТИНУ ЗА 101. ТИТУЛУ У КАРИЈЕРИ: Новак у епском трилеру у финалу надиграо Музетија
Српски тенисер Новак Ђоковић освојио је 101. титулу у каријери победом над Лоренцом Музетијем у три одиграна сета у Атини - 4:6, 6:3, 7:5.
Меч је трајао три сата, а Ђоковић је стигао до 101 титуле у каријери. Уједно, Новак је међусобни скор повећао на 9:1.
Србин се тиме приближио Роџеру Федереру на вечној листи са 101 титулом, с обзиром да Швајцарац има 103, а испред њих је и даље Џими Конорс са 109. Уједно је освојио 72. титулу на бетону, чиме је престигао Федерера у томе на вечној листи.
Иза Ђоковића су Иван Лендл (96), Рафаел Надал (92), Пит Сампрас (64), Андре Агаси (52), Енди Мареј (46).
Овакав расплет значи да се Музети није квалификовао за Завршни турнир у Торину, већ да је као осми "упао" Феликс Оже-Алијасим – сем ако Новак не одустане у међувремену.
Српски ас, ако се одлучи да отпутује у Торино, први дуел у групној фази очекује у понедељак од 14 часова против Тејлора Фрица.
Титула у Атини, односно Грчкој, значи да је Новак освојио титулу у 34. разлилчите државе.
Музети је први направио брејк, што му је било довољно да освоји први сет, да би Ђоковић узвратио на исти начин у другом.
У одлучујучем сету виђена је права драма, Ђоковић је на 2:2 први "брејкнуо" ривала, Италијан је узвратио, потом у седмом гему повео 40:0, али недовољно, уследио је нови брејк, а потом и сигуран сервис гем за 5:3. Ипак, Музети је прво смањио на 5:4, а потом још једним брејком, кад је Ђоковић сервирао за победу, изједначио на 5:5. У тим тренуцима чинило се да је психолошка предност на страни Италијана, али је Ђоковић новим брејком, искористивши тек трећу шансу повео 6:5 и поново дошао у позицију да сервира за меч. Други пут није било "грешке", без изгубљеног поена дошао је до гема и трофеја.