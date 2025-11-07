С ЊИМ ЋЕ НОВАК ИГРАТИ ЗА ТИТУЛУ: Италијан у финалу Атине, Ђоковић убедљив у међусобним дуелима
07.11.2025. 21:05 21:06
Италијански тенисер Лоренцо Музети биће ривал Новаку Ђоковићу у финалу АТП турнира у Атини.
Он је у другом полуфиналу савладао Американца Себастијана Корду резултатом 6:0, 5:7, 7:5.
Претходно, Ђоковић је у првом полуфиналу савладао Немца Јаника Ханфмана 6:3, 6:4.
Српски тенисер против Музетија ће играти за 101. титулу у каријери. У међусобном скору Ђоковић води 8:1. Музетију би победа донела пласман на АТП финале у Торину.
Финале је на програму у суботу, не пре 16 сати, по српском времену.