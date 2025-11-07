light rain
С ЊИМ ЋЕ НОВАК ИГРАТИ ЗА ТИТУЛУ: Италијан у финалу Атине, Ђоковић убедљив у међусобним дуелима

07.11.2025. 21:05
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Италијански тенисер Лоренцо Музети биће ривал Новаку Ђоковићу у финалу АТП турнира у Атини.

Он је у другом полуфиналу савладао Американца Себастијана Корду резултатом 6:0, 5:7, 7:5.

Претходно, Ђоковић је у првом полуфиналу савладао Немца Јаника Ханфмана 6:3, 6:4.

Српски тенисер против Музетија ће играти за 101. титулу у каријери. У међусобном скору Ђоковић води 8:1. Музетију би победа донела пласман на АТП финале у Торину.

Финале је на програму у суботу, не пре 16 сати, по српском времену.

 

Новак Ђоковић атп турнир тенис титула
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
