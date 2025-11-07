overcast clouds
ЦРНО–БЕЛИМ РУКОМЕТАШИМА ПРИПАО ПРВИ ОВОСЕЗОНСКИ ДЕРБИ СА ВОЈВОДИНОМ У АРКУС ЛИГИ: Трнавац матирао бивше саиграче

07.11.2025. 21:20 22:02
Пише:
Вук Гвозденовић
рк партизан
Фото: рк партизан

Актуелни рукометни шампион Србије, Партизан одиграо је најбољу утакмицу у текућој сезони и био бољи од вицешампиона Војводине са 35.30

Тешко да је Партизан могао да одигра бољу прву утакмицу у дворани на Бањици која однедавно носи име легендарног рукометног тренера и играча „Проф. др Бранислава Покрајца“. Овај дерби свакако је окрактерисан као једа од мање узбудљивих у последњих неколико сезона.

Фуриозно је Воша отворила дерби са две одличне одбране и потом две рутински реализоване контре Бојана Рађеновића које су потврдиле колико брзо играју Новосађани ове сезоне. Шампион Србије је искористио искључење Рађеновића и брзо анулирао, а потом и стекао предност, а онда доминирао до краја првог периода. На крилима публике, али и голмана Андреја Трнавца црно-бели су стигли до 5:2 након осам минута игре.

Нису бекови Војводине играли као до сада, фалиле су луцидна проигравања Додића, те реализација Еномотоа и Чабрила. С друге стране Трнавац је зачарао мрежу домаћих и правио кључну разлику. Гости су постизали голове и са играчем мање, а напад је малтене био непогрешив, „спиритум мовен“ био је Никола Црноглавац који је лако излазио на крај и са Диздаром и са Салдатенком који су имали кошмарно прво полувреме.

Поред Црноглавца, претплаћен на добре игре против највећег ривала био је и Словенац Миха Котар који је проналазио пут до гола када његови саиграчи то нису успевали.

рк партизан
Фото: рк партизан

Колико су црно-бели били добри у одбрани, а гости ухваћени у раскораку довољно говори податак да су бекови постигли свега четири гола (Додић и Чабрило по један, а Еномото два).

аркус лига
Фото: аркус лига

 

Голмани гостију заказали

Закључак је да су црно-бели ношени сјајним Трнавцем и Црноглавцем надиграли Новосађане који нису били на уобичајеном нивоу, а није било ни одбрана Диздара и Салдатенке.

У наставку сусрета Војводина је показала какву-такву реакцију и игра јој је изгледала нешто течније. Најзаслужнији за то били су Додић који је као на тацни делује асистенције за „самураја“ Еномотоа. С друге стране сталоженије су црно–бели градили нападе услед осетне предности, у тој игри до изражаја је дошао Иван Мићић који је на црти био без премца. Отаљао је шампион посао до краја, уписао бодове и поравнао се са љутим ривалом на врху табеле. Јесу црвено-бели смањили заостатак, бекови и Диздар су поправили утисак, али било је евидентно да до преокрета неће доћи. 

Партизан - Војводина 35:30 (19:10)

БЕОГРАД: Дворана ,,Проф. др Бранислав Покрајац", гледалаца: 1300. Судије: Ненадић и Стефановић. Седмерци: Партизан 5 (4), Војводина 2 (2). Искључења: Партизан 16, Војводина 14 минута. Црвени картон: Чабрило у 42. минуту (Војводина).

ПАРТИЗАН: Трнавац 1 (14 одбрана), Зорић, Црноглавац 8 (3), Каба 1, Шотић 5, Илие 2, Иванов 6 (1), Котар 4, Ратковић, Мићић 4, Поповић 3, Николић, Станковић, Јевтић, Иванић, Анђелковић 1.

ВОЈВОДИНА: Салдатенка, Диздар (8 одбрана, 1 седмерац), Воркапић 3, Милић 1, Милета 1, Вуковљак, Станков 1, Пушица, Чабрило 1, Рађеновић 2, Срдановић 8 (2), Еномото 7, Предовић, Додић 6, Јовановић.

Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
