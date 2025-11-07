КОШАРКАШИ ПАРТИЗАНА ИСПУСТИЛИ ПОБЕДУ У ПИРЕЈУ Зицери скупо коштали црно-беле!
Кошаркаши Партизана поражени су од Олимпијакоса 80:71 у Пиреју у 9. колу Евролиге и сада су на скору 3-6, док је ривал на 6-3.
Оба тима су на квалитетан начин офанзивно отворила утакмицу. Били су веома расположени у шуту са дистанце, а посебно се код домаћих истакао Томас Вокап са брзих 10 поена. Није, додуше, имао Олимпијакос одговор на све бољег Дујејна Вашингтона, а када је Жељко Обрадовић увео и сада већ препознатљиву петорку са Бруном Фернандом и Тајриком Џонсом, ствари су биле још боље по црно-беле, мада је после 10 минута било 20:20.
Сјајно је у одбрани деловао Партизан у таквим околностима. Нису црвено-бели имали решења на бројна преузимања ривала, али је неколико офанзивних скокова којих се Олимпијакос дочепао, уз несмотреност Београђана, утицало на то да после тројке Евана Фурнијеа састав из Пиреја повеђе 31:25.
Успео је Партизан брзо да се тргне, помоћу Тајрика Џонса и Шејка Милтона да направи нови налет и овај пут је серијом 10:0 дошао до плус четири. Иако се Олимпијакос вратио, црно-бели су могли да буду задовољнији, јер су на полувремену водили 39:38.
У сјајном ритму играо је Партизан и почетком треће четвртине. Када је Милтон повукао још једну контру, Обрадовићев тим је водио 47:41 и изгледао све боље. Пропустио је тада Вашингтон да зачини све, када је промашио отворену тројку за плус девет и додатно закомпликује ситуацију домаћину.
Вратио се потом Олимпијакос и у последњих пет минута направио велики преокрет, чиме је искористио велики број промашених зицера "парног ваљка" и потом славио.
Најзаслужнији за то били су Вокап са 15 и Везенков са 14 поена, а на другој страни најбољи је био Вошингтон са 20.
В. М. Петровић