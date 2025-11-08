МУЗЕТИ ПОСЛЕ ПОРАЗА У ФИНАЛУ ТУРНИРА У АТИНИ: "Сваки пут када играм против Новака то је нова лекција"
Италијански тенисер Лоренцо Музети се на церемонији доделе трофеја похвалио организаторе турнира и верује да ће се и наредне године вратити у престоницу Грчке.
Музети је после велике борбе и скоро три сата игре поражен од Новака Ђоковића у финалу турнира у Атини, после три сета.
"Шта да кажем након што сам играо три сата против Нолета...", започео је Музети и наставио:
"Хвала свима на атмосфери, била је сјајна. Баш ми се свиђа овде и надам се да ћу се вратити. Новаче, шта да кажем. Нема ту много више да се каже о теби и твојој каријери. И даље у твојим годинама све што радиш... Сваки пут када изађем на терен против тебе, то узимам као лекцију, тако да хвала ти на томе".
"Захвалио бих се и организацији и свима који су омогућили да се овај турнир одржи. Централни терен је прелеп, пуне су трибине и надам се да ће бити још фанова тениса у Грчкој. И на крају хвала мом тиму и породици. Они су ме подржавали све време. Увек је тешко у овим тренуцима... Последње три године сам играо доста финала, али нисам успевао да подигнем тај тежи трофеј, надам се да ћу успети и то. Хвала вам свима".