НОВАК ЂОКОВИЋ СЕ ДАНАС У АТИНИ БОРИ ЗА 101. ТИТУЛУ У КАРИЈЕРИ: Ривал за трофеј је Лоренцо Музети
08.11.2025. 13:02 13:05
Српски тенисер Новак Ђоковић данас од 16 часова, у финалу АТП турнира у Атини, игра против Италијана Лоренца Музетија за 101. титулу у професионалној каријери.
Најбољи тенисер свих времена, 38-годишњи Београђанин, у пребогатој каријери има тачно 100 освојених пехара, од којих су свакако најзначајнија 24 гренд слем трофеја и олимпијско злато из Париза прошле године.
Очекује се да по окончању данашњег финала у ком ће му ривал бити девети са АТП листе Ђоковић саопшти званично да ли ће играти на предстојећем завршном мастерсу сезоне који почиње сутра у Торину.