heavy intensity rain
11°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВАК ЂОКОВИЋ СЕ ДАНАС У АТИНИ БОРИ ЗА 101. ТИТУЛУ У КАРИЈЕРИ: Ривал за трофеј је Лоренцо Музети

08.11.2025. 13:02 13:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
djokovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Српски тенисер Новак Ђоковић данас од 16 часова, у финалу АТП турнира у Атини, игра против Италијана Лоренца Музетија за 101. титулу у професионалној каријери.

Најбољи тенисер свих времена, 38-годишњи Београђанин, у пребогатој каријери има тачно 100 освојених пехара, од којих су свакако најзначајнија 24 гренд слем трофеја и олимпијско злато из Париза прошле године.

Очекује се да по окончању данашњег финала у ком ће му ривал бити девети са АТП листе Ђоковић саопшти званично да ли ће играти на предстојећем завршном мастерсу сезоне који почиње сутра у Торину.

Новак Ђоковић тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
С ЊИМ ЋЕ НОВАК ИГРАТИ ЗА ТИТУЛУ: Италијан у финалу Атине, Ђоковић убедљив у међусобним дуелима
спорт

С ЊИМ ЋЕ НОВАК ИГРАТИ ЗА ТИТУЛУ: Италијан у финалу Атине, Ђоковић убедљив у међусобним дуелима

07.11.2025. 21:05 21:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЂОКОВИЋ НА ГРЧКОМ ПОСЛАО РЕЧИ ЉУБАВИ: Можда један од најбољих терена на којима сам играо
Tanjug/ AP Photo/Thanassis Stavrakis

ЂОКОВИЋ НА ГРЧКОМ ПОСЛАО РЕЧИ ЉУБАВИ: Можда један од најбољих терена на којима сам играо

07.11.2025. 18:00 18:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈОШ КОРАК ДО 101. ТРОФЕЈА Ђоковић победио за финале Атине!
Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

ЈОШ КОРАК ДО 101. ТРОФЕЈА Ђоковић победио за финале Атине!

07.11.2025. 17:33 17:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај