У СУСРЕТ 61. ДНЕВНИКОВОМ ТУРНИРУ У МАЛОМ ФУДБАЛУ: „Дебели змај“ брани трофеј
Наговештаји прошлогодишњих полуфиналиста да ће учествовати на предстојећем, 61. издању Дневниковог турнира у малом фудбалу, дају основ веровању у квалитет такмичења којим започиње низ догађаја у години европског града спорта, титуле коју је Новом Саду за 2026. годину доделила Европска федерација престоница и градова спорта (ACES Europe).
Први су учешће на тутниру потврдили прошлогодишњи победници из Бечеја, екипа Дебели змај.
- Могућност нашег повратка на Дневников турнир ни једног момента није долазила у питање – саопштио нам је капитен „змајева“ Далибор Степанов. – Захваљујући Саши Ђуркићу, покровитељу свих наших активности, спремно идемо усурет изазовима који се постављају пред браниоце трофеја. Екипа је остала на окупу, а планирамо и извесна појачања у младим играчима. Нека њихова имена за сада остану у доменима нагађања наших изазивача. Биће изненађења, у то немојте да сумњате.
Колико састав који је освојио трофеј чине квалитетни појединци сведоче појединачне награде. Све три су освојили бечејски „змајеви“: Владан Воргучин је проглашен за најбољег играча, Сава Вадаски је био најсигурнији голман, док је најуспешнији стрелац био Миодраг Пеленгић. На основу Статута Асоцијације мини фудбала Србије, победник Дневниковог турнира учествовао је у завршници државног првенства.
- Испали смо на пенале у четвртфиналу – сетно је подсетио Степанов. – Претходно смо добили обе утакмице у групи. Не бих да се јадам, али нама није одговарала травната подлога на Ташу у Београду. Ми смо за брзу подлогу, попут оне у малој Спенсовој дворани на Дневниковом турниру. Верујем да ћемо успети да одбранимо трофеј на турниру и да се вратимо на Таш са значајним искуством иза себе, али и са детаљнијим припремама које би значиле преквалификацију са паркета на траву. Стало нам је да начинимо барем један корак ближе титули државног првака и да у Европи демонстрирамо домете Дневникове традиције, што се тиче нивоа квалитета, али исто тако и организације турнира за пример.
Упркос баспарици и незавидном окружењу када је организација сличних догађаја у питању, директор турнира Веселин Вилотијевић је потврдио да фонд награда остаје на нивоу од два милиона динара, што је четвороструко богатији износ у односу на годину реафирмације Дневниковог тунира, после двогодишње паузе. Пријаве за учешће на турниру су од 1. до 5. децембра, жреб је предвиђен 17. децембра у хотелу Шератон, а такмичење у седам старосних категорија је у првој половини јануара 2026. године у малој дворани СПЦ Војводина.
Л. Бакмаз