БЕЦЕКИЈУ ПОЛ ПОЗИЦИЈА ПРЕД ВЕЛИКУ НАГРАДУ ПОРТУГАЛИЈЕ: Без Дукатија у првом реду

08.11.2025. 13:53 13:55
beceki
Фото: Youtube Printscreen/MotoGP

Возач фабричког тима Априлије Марко Бецеки обезбедио је пол позицију за спринт и главну трку за Велику награду Португалије на аутодрому у Портимау.

На другом и трећем месту су Шпанац Педро Акоста и Француз Фабио Квартаро, па је први ред без Дукатијеве машине јер је редослед произвођача мотоцикала по завршетку квалификација следећи: Априлија-КТМ-Јамаха.

Најбржи Бецекијев круг био је 1:37,55, Акоста је каснио 0,150, а Квартараро 0,304 секунде за 26-годишњаком из Риминија.

Дукати је остао без возача у првом реду иако је Шпанац Алекс Маркес, који вози за Грезини, био фаворит, али је млађи брат деветоструког шампиона света и седмоструког првака у „краљевској класи“ пао с мотоцикла.

Алекс је тако остао на петом месту са 0,431 секундом заостатка за Бецекијем, а четврту позицију је заузео Франческо Бањаја чији је мотоцикл из фабричке екипе Дукатија каснио 0,379 секунди за освајачем пол позиције.

Портимао је претпоследња станица каравана на два точка у овој сезони. Спринт је на програму у суботу од 15 часова, а главна трка у недељу од 13 сати.

мото гп марко бецеки мотоциклизам
Спорт Остали спортови
