МОТО ГП: Раул Фернандез победио на трци за Велику награду Аустралије, херојска трка за Бецекија
Возач Трекхауса Шпанац Раул Фернандез победник је данашње трке у Мото ГП шампионату за Велику награду Аустралије на стази "Филип ајланд".
Шпански мотоциклиста је на тај начин уједно донео Трекхаусу први тријумф, у другој сезони у шампионату, што значи да сви тимови у најјачој категорији имају победу. Такође, Фернандез се по 11. пут у каријери нашао на највишем степенику победничког постоља. Фернандез је претходно забележио осам победа у Мото2 категорији, уз две у Мото3.
Фернандез је први возач после Жоана Зарка који је до прве победе дошао баш на „Филип Ајланду“.
Фернандез је на стази „Филип Ајланд“ славио са секундом и по предности у односу на Фабија ди Ђанантонија из ВР46 тима. На трећем степенику победничког постоља нашао се возач Априлије Марко Бецеки, који је на путу до подијума морао да одради двоструку казну дугог круга због инцидента од пре две недеље, када је у Индонезији избацио са стазе Марка Маркеза, који је тада задобио прелом кључне кости.
Сјајна трка виђена је на једној од најлепших стаза на свету, на којој је Фернандез одвозао једну од најбољих трка своје каријере. Бецеки је повео од старта, испред Фернандеса и Педра Акосте из КТМ рејсинга, али је било само питање времена када ће Италијан морати да одради своју казну. Двојица Шпанаца су се борили, а када је Бецеки одрадио казну и пао на шесто место, Фернандез је успео да се одвоји на секунду од Акосте.
Од тог тренутка возач Трекхауса је повећавао своју предност, док се прво Алекс Маркес из Гресинија пробио до друге позиције, да би га Диђа претекао пред последња четири круга. Фернандез је тада имао недостижну предност, а до краја трке је Алекс изгубио позицију и од Бецекија, који је тако комплетирао херојску трку у којој је остварио највише што је могао.
Возач Априлије је био секунду иза Ди Ђанантонија, а више од секунде испред Маркеса, док је Акоста морао да се задовољи петим местом, испред Луке Маринија на Хонди и возача Јамахе Алекса Маркеза. Топ10 комплетирали су возачи који возе КТМ – Бред Биндер, Енеа Бастијанини и Пол Еспаргаро, који у Тех3 тиму мења повређеног Маверика Вињалеса.
Трка на „Филип Ајланд“ била је још једна катастрофална за Дукати, пошто је Франческо Бањаја излетео са стазе у финишу и тако препустио треће место у генералном пласману Бецекију.
Марк Маркез је већ три недеље шампион и за сада се не зна када ће се вратити на стазу, па стоји на 545 бодова, а прате га млађи брат Алекс са 379 и Бецеки са 282.
Мото ГП шампионат се наставља већ следеће недеље Великом наградом Малезије на стази „Сепанг“.