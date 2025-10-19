clear sky
ПАО СВЕТСКИ РЕКОРД НА 200 СЛОБОДНО: Аустралијанка Моли О'Калахан срушила резултат Сјобан Хоги из Хонгконга

19.10.2025. 12:37 12:39
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
okalahan
Фото: Youtube Printscreen/The Swim Scribe

Аустралијска пливачица Моли О'Калахан поставила је нови светски рекорд у дисциплини 200 метара слободним стилом на Светском купу у малим базенима у америчком Вестмонту.

О'Калаган је остварила резултат минут, 49 секунди и 77 стотинки. 

Аустралијска пливачица је оборила рекорд Сјобан Хоги из Хонгконга, који је износио 1:50.31. Хоги је овај рекорд поставила 2021. године у Абу Дабију на СП у 25-метарским базенима.

Америчка пливачица Реган Смит изједначила је на СК у Вестмонту светски рекорд на 100 метара леђним стилом, који је поставила прошле године. Она је остварила време од 54,02 секунде.

пливање светски рекорд
Спорт Остали спортови
