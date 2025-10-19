СРПКИЊА ИСПИСАЛА ИСТОРИЈУ МУШКЕ КОШАРКЕ: Јелена Тодоровић први женски тренер мушке екипе забележила победу у елитном рангу
Претходног лета Јелена Тодоровић је постала прва жена тренер неке мушке екипе, конкретно, бразилске Форталезе, а сада је историју исписала још једном.
Она је постала први женски тренер која је остварила победу у елитном рангу бразилске кошарке, јер је са својим тимом савладала Васко да Гаму у Рио де Жанеиру.
Уједно, потврдила је оно што смо раније писали, поставши прва жена у званичном мечу на клупи мушког сениорског тима.
Форталеза је у гостима славила тријумф резултатом 88:78, те је Тодоровићева тако тријумфом започела своју каријеру у Бразилу.
Најефикаснији у екипи Српкиње био је Рафаел Албертон Родригез са 16 поена и девет скокова, Мајкл Дупри је имао 15 поена, шест скокова и пет асистенција, док је српски кошаркаш Алекса Поповић уписао пет поена, пет скокова и четири украдене лопте.
Код Васко да Гаме се истакао Педро Нунеш са 20 поена, девет асистенција и пет скокова.