СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У РВАЊУ ЗА МЛАЂЕ СЕНИОРЕ У НОВОМ САДУ: Србија са 18 представника
Србија ће имати 18 представника на Светском првенству у рвању за млађе сениоре, које ће бити одржано од 20. до 27. октобра у Новом Саду.
У грчко-римском стилу боје репрезентација Србије до 23 године на СП ће бранити: Саболч Лошонц (55 кг), Роланд Варга (60 кг), Андреј Велисављев (63 кг), Дејан Беркец (67 кг), Михајло Алимпијевић (72 кг), Залан Пек (77 кг), Антал Вамош (82 кг), Андрија Михајловић (87 кг), Урош Крстин (97 кг) и Давид Молнар (130 кг).
Једини српски представник у слободном стилу биће Андрија Јаковљевић (79 кг).
У женској конкуренцији српски тим имаће седам репрезентативки, а то су: Анђела Васиљевић (50кг), Милана Митровић (53 кг), Исидора Живковић (55 кг), Јана Петровић (57 кг), Јована Радивојевић (59 кг), Сара Сарић (62 кг) и Емилија Јаковљевић (65 кг).
"Жеља је да наставимо континуитет освајања медаља на великим такмичењима и надамо се барем једном одличју. Наши рвачи и рвачице су од почетка године на припремама, вредно су тренирали у врхунским условима које смо успели да им обезбедимо и зато очекујемо добар резултат", изјавио је председник Рвачког савеза Србије Дамир Шабић.
На планетарном шампионату ће учествовати рвачи из 64 земље, а пријављено је укупно 695 такмичара у све три конкуренције. Највише ће бити у грчко-римском стилу 257. У слободном стилу ће учествовати 244, док ће се код жена за одличја борити њих 194.
Ово је пето велико такмичење у последњих пет година коме ће Србија бити домаћин. Београд је 2021. био организатор Светског првенства за млађе сениоре, затим 2022. и 2023. године сениорског планетарног шампионата, а Нови Сад је 2024. био домаћин јуниорског и кадетског првенства Европе.
"Велика нам је част што ће Нови Сад угостити најбоље младе рваче света. Уверен сам да ће публика која буде дошла у новосадски СПЕНС имати прилику да ужива у занимљивим борбама и да ће пружити велику подршку нашој репрезентацији која ће бити преко потребна на путу до одличја. Србија је у неколико наврата показала да може на највишем нивоу да организује велика рвачка такмичења. Потрудићемо се да организација и овог шампионата протекне у најбољем могућем реду уз поштовање свих светских стандарда, да ћемо се показати као срдачни домаћини и да ће сви такмичари уживати у нашем гостопримству", закључио је Шабић.