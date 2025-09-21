СРБИЈА ИМА СВЕТСКОГ ПРВАКА У РВАЊУ: Александар Комаров преокретом до злата на СП у Загребу
Репрезентативац Србије у рвању грчко-римским стилом Александар Комаров освојио је титулу шампиона света у категорији до 87 килограма.
Он је у финалу Светског првенства у Загребу после велике борбе и преокрета победио Иранца Алирезу Мохмадипијанија са 4:3.
На путу до најсјајнијег одличја Комаров је забележио чак пет победа, а редом је савладао Јапанца Соха Сакабеа, затим Американца Пејтона Џејкобсона, потом је у четвртфиналу елиминисао Ислама Јевлојева из Казахстана, а у полуфиналу је био бољи од Милада Ализрајева из Русије.
После Европског злата 2024. и бронзе ове године на шампионату Старог континента у Братислави, Комаров је Србији донео и светску титулу.
Занимљиво је истаћи да су српски рвачи наставили фантастиачни низ пошто је ово девети узастопни светски шампионат са ког се враћају барем са једном освојеном медаљом, што је свакако резултат вредан пажње.
Последњег дана такмичења у главном граду Хрватске и Себастијан Нађ је кроз реперсаж дошао у прилику да се бори за бронзану медаљу, али је нажалост у одлучујућем мечу за одличје поражен од Руса Даниала Агаева. После две исцрпљујуће борбе у реперсажу у којима је славио Нађу је једноставно понестало снаге и свежине у дуелу са веома квалитетним руским репрезентативцем.