ДРУГА ШАНСА ЗА СЕМАФОРИЗАЦИЈУ РАСКРСНИЦЕ НА БЕОГРАДСКОМ КЕЈУ Поновља се тендер за извођаче радова

21.09.2025. 13:09 13:26
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
семафор
Фото: УГЗИНС/тендерска документација

Након што је претходни тендер за постављање семафора на раскрсници улица Београдски кеј и Милоша Бајића, као и уређење саобраћајница, обустављен, јер није достављена ниједна понуда, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције расписала је нови јавни позив извођачима радова.

Процењена вредност инвестиције је 12,7 милиона динара, без ПДВ-а, а радови ће трајати 60 дана.

Понуде на тендер Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције достављају се до 1. октобра, а надлежни ће у року од највише 40 дана донети одлуку о додели уговора или пак обустави поступка. Имајући у виду рокове, укључујући и период за увођење извођача у посао, семафоризација раскрснице могла би да почне до краја године.

Као разлог за семафоризацију раскрснице улица Београдски кеј и Милоша Бајића надлежни, у документацији објављеној на Порталу јавних набавки, наводе заштиту пешака приликом кретања ка обали Дунава и преласка преко кеја, али и безбедно укључивање возила са споредних прилаза.

Према документацији, израда светлосних сигнала ће на најефикаснији начин омогућити временско раздвајање конфликтних токова, дајући одређено време возилима, пешацима и бициклистима за безбедан прелаз преко Београдског кеја и укључивање возила из Улица Милоша Бајића. Како би се безбедност пешака подигла на виши ниво, а да се притом што мање прекидају токови возила која се крећу Београдским кејом, предвиђено је увођење светлосних сигнала на предметним раскрсницама, при чему је предвиђен сигнални уређај са детекторском најавом пешака. 

семафоризација
