clear sky
30°C
20.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕОЧИН СЕЛО ОКУПИЛО СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ НА ГУВНУ Одржани "Михољски сусрети села"

20.09.2025. 16:23 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
село
Фото: Општина Беочин/Исмет Адемовски

И ове године, Беочин село домаћин је манифестације „Михољски сусрети села“ која се пету годину одржава у општини Беочин под покровитељством Министарства за бригу о селу.

Манифестацију је свечано отворила чланица Општинског већа задужена за област туризма заштиту животне средине, родну равноправност и популациону политику Драгана Шуваковић која је истакла да је сарадња Општине Беочин и Министарства за бригу о селу изузетно добра те да су „Михољски сусрети села“ пронашли своје место у Беочин селу, првенствено захваљујући труду мештана и жељи да се кроз квалитетне садржаје посетиоци свих генерација окупљају на Гувну уз традиционалне обичаје, надметања и програм који окупља породице и пријатеље.
 

село
Фото: Општина Беочин/Исмет Адемовски

„У сарадњи са Министарством за бригу о селу, наша општина наставља да негује и промовише традиционалне вредности и народне обичаје кроз манифестације које сваке године постају све веће и посећеније али и шаљу праве поруке заједништва и
 гостопримства народа нашег краја. Општина Беочин кроз покровитељство финансира око двадесет манифестација на годишњем нивоу а „Михољски сусрети села“ су пројекат који заједнички спроводимо са Министарством и планирамо да га развијамо у будућности кроз додатну промоцију и подршку.“, поручила је Шуваковић и изразила захвалност свима који су учествовали у овогодишњој организацији догађаја, бројним излагачима, учесницима у програму као и посетиоцима.
 

село

Дан у Беочин селу почео је уз екипно такмичење у припреми сача, продајни базар локалних удружења, фолклорне наступе најмлађих полазника фолклорног ансамбла Културно уметничког друштва „Бриле“ и деце школског и предшколског узраста из Беочин села који су публику посебно обрадовали.
 

село
Фото: Општина Беочин/Исмет Адемовски

Најмлађи посетиоци имали су прилику да се опробају у надметању у скакању у џаковима а за одрасле је припремљен програм такмичења у плесу са дуњом и традиционалном такмичењу у надвлачењу конопца.
 

село
Фото: Општина Беочин/Исмет Адемовски

Са жељом да се и наредне године окупимо на крају лета а у сусрет јесени на „михољским сусретима“ захваљујемо се свима на лепом дану и гостопримству у Беочин селу!

село
Фото: Општина Беочин/Исмет Адемовски
беочин село михољски сусрети села традиција
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У ОПШТИНИ БЕОЧИН Расписан конкурс за доделу стипендија за ученике средњих школа
2

У ОПШТИНИ БЕОЧИН Расписан конкурс за доделу стипендија за ученике средњих школа

18.09.2025. 14:07 14:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВЕ СУБОТЕ У БЕОЧИН СЕЛУ Народни обичаји, традиционалне игре и јела на „Михољским сусретима села“
2

ОВЕ СУБОТЕ У БЕОЧИН СЕЛУ Народни обичаји, традиционалне игре и јела на „Михољским сусретима села“

17.09.2025. 13:40 16:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај