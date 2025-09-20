БЕОЧИН СЕЛО ОКУПИЛО СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ НА ГУВНУ Одржани "Михољски сусрети села"
И ове године, Беочин село домаћин је манифестације „Михољски сусрети села“ која се пету годину одржава у општини Беочин под покровитељством Министарства за бригу о селу.
Манифестацију је свечано отворила чланица Општинског већа задужена за област туризма заштиту животне средине, родну равноправност и популациону политику Драгана Шуваковић која је истакла да је сарадња Општине Беочин и Министарства за бригу о селу изузетно добра те да су „Михољски сусрети села“ пронашли своје место у Беочин селу, првенствено захваљујући труду мештана и жељи да се кроз квалитетне садржаје посетиоци свих генерација окупљају на Гувну уз традиционалне обичаје, надметања и програм који окупља породице и пријатеље.
„У сарадњи са Министарством за бригу о селу, наша општина наставља да негује и промовише традиционалне вредности и народне обичаје кроз манифестације које сваке године постају све веће и посећеније али и шаљу праве поруке заједништва и
гостопримства народа нашег краја. Општина Беочин кроз покровитељство финансира око двадесет манифестација на годишњем нивоу а „Михољски сусрети села“ су пројекат који заједнички спроводимо са Министарством и планирамо да га развијамо у будућности кроз додатну промоцију и подршку.“, поручила је Шуваковић и изразила захвалност свима који су учествовали у овогодишњој организацији догађаја, бројним излагачима, учесницима у програму као и посетиоцима.
Дан у Беочин селу почео је уз екипно такмичење у припреми сача, продајни базар локалних удружења, фолклорне наступе најмлађих полазника фолклорног ансамбла Културно уметничког друштва „Бриле“ и деце школског и предшколског узраста из Беочин села који су публику посебно обрадовали.
Најмлађи посетиоци имали су прилику да се опробају у надметању у скакању у џаковима а за одрасле је припремљен програм такмичења у плесу са дуњом и традиционалном такмичењу у надвлачењу конопца.
Са жељом да се и наредне године окупимо на крају лета а у сусрет јесени на „михољским сусретима“ захваљујемо се свима на лепом дану и гостопримству у Беочин селу!