У ОПШТИНИ БЕОЧИН Расписан конкурс за доделу стипендија за ученике средњих школа
Комисија за доделу стипендија општине Беочин расписала је Конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа за школску 2025/2026. годину.
Средства за доделу стипендија средњошколцима обезбеђена су из буџета Општине Беочин у укупном износу од 2 800 000 динара а конкурсом је предвиђена исплата стипендија у периоду од 1. октобра 2025. године до 30. септембра 2026. године (осим за месец јул и август) у висини од 8 000 динара на месечном нивоу.
На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I разреда средње школе који су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе имали просечну оцену од 4,70 до 5,00 као и ученици II, III и IV разреда средње школе који су у претходно завршеним разредима средње школе имали просечну оцену од 4,70 до 5,00.
У оквиру конкурса расписан је и Конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности а предвиђено је и учешће ученика са хендикепом и хроничним болестима чије се пријаве од стране комисије разматрају по нешто блажим критеријумима.
Рок за пријављивање на конкурс је од 22.09. до 06.10.2025. године.
Заинтересовани кандидати пријаве могу преузети на портирници Општинске управе Беочин или на сајту општине Беочин у одељку „Конкурс за ученичке стипендије“.
Пријаве се у затвореној коверти достављају на адресу:
ОПШТИНА БЕОЧИН, СВЕТОСАВСКА 25, 21300 БЕОЧИН, са напоменом: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА“.
На задњој страни коверте потребно је уписати име, презиме и адресу ученика.
Услове и детаље конкурса можете погледати ОВДЕ.