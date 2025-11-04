ВОЈВОДИНА САВЛАДАЛА ДУБОЧИЦУ У АРКУС ЛИГИ: Вицешампиони и даље не знају за пораз
Где је стала пре ЕХФ недеље Воша је наставила у СЦ Слана бара и победом над Дубочицом наствила беспрекоран низ.
Темпо утакмице диктирао је организатор игре домаћих Стефан Додић, најпре са луцидним пасом, а потом и лукавим голом када је голмана гостију ухватио на кривој нози.
Ускоро су се разбранила обојица чувара мрежа, а посебно Арђелан који је погурао Лесковчане до два гола предности, на шта је стратег Војводине реаговао минутом одмора.Ротирао, поготово на десном беку где су се мењали Еномото, Милић и Јовановић који јеса неколико грешака показао да му је потребно време да се врати у препознатљиву форму. Ишли су потом гости из грешке у грешку чему је кумовало искључење Немање Димитријвеић који је најпре добио два минута због грубог старта, а онда још два збиг приговора. Сјајну сарадњу имали су Стефан Додић и пивот Бранко Предовић за које Лесковчани нису имали решење. Војводина је колико-толико успоставила контролу, одржавала минималну предност и с њом отишла на одмор.
Друго полувреме почело је одбранама Вјачеслава Салдатенке. Ипак српски вицешампион то није валоризовао и мучио се у нападу. Стефан Додић је и даље дириговао тимом, али фалили су голови новопеченог репрезентативца Војина Чабрила. Срећом по црвено-беле Предовић је и даље доминирао на црти, па су тако имали сигурну предност. Како је меч домицао Воша је била све сигурнија, Јапанац Еномото је постизао голове, с друге стране Салдатенка је низао одбране и тако осигурао осму победу за црвено-беле у елити.
Новосађани на првом месту на табели у петак гостују Партизану од 20.15 сати.
Војводина – Дубочица 30:24(17:16)
НОВИ САД: СЦ Слана бара, гледалаца: 150. Судије: Антић и Јаковљевић (Београд). Седмерци: Војводина 4(3), Дубочица 2 (2). Искључења: Војводина 8, Дубочица 6 минута.
ВОЈВОДИНА: Салдаетнка (8 одбрана), Диздар (6 одбрана), Воркапић 3, Раденковић 1 (1), Милић 5, Милета 2, Вуковљак, Станков, Пушица 1, Чабрило, Рађеновић, Срдановић 2 (2), Еномото 6, Предовић 4, Додић 5, Јовановић 1.
ДУБОЧИЦА: Арђелан (12 одбрана), М. Трајковић, Павковић, Радуловић 1, Петровић, О. Трајковић, Денић, Митровић 1, Станковић 1 (1), Матовић 2, Атанасковић 4, Димитријевић 4(3), Барбатесковић 4, Ристовић 5, Павловић 2, Живковић.
В. Гвозденовић