ЛИГА ШАМПИОНА: Влаховић донео бод Јувентусу, Бајерн перфектан, Ливерпул бољи од Реала, Доминација Тотенхема, трагедија Олимпијакоса
Фудбалери Јувентуса одиграли су нерешено на свом терену против Спортинга 1:1.
Повео је Спортинг преко Арауха, а онда је изједначење донео српски репрезентативац Душан Влаховић, који се и овог пута нашао у стартној постави код новог тренера Лучана Спалетија. Филип Костић је меч кренуо са клупе, ушао је у другом полувремемену. Влаховић је био далеко најактивнији играч домаћег тима, најопаснији и најконкретнији - са чак шест удараца у оквир гола португалског тима. Још једну борбену и потентну партију крунисао је голом у 34. минуту када је испратио пас Тирама, утрчао на прву стативу и матирао дотад сјајног Руија Силву. Пре него што је савладан Силва је Влаховићу "скинуо" три покушаја, деловао је тада заиста несавладиво, али Душан није посустајао, појачао је притисак и агресивност, убрзо и пронашао начин да матира чувара мреже Португалаца. У наставку још два пута је покушао, но тада је Силва поново био на висини задатка и дефинитивно је најзаслужнији за егал у Торину и за чињенцу да ће Јуве морати да чека још најмање до наредне рунде за прву победу ове сезоне.
Бајерн је наставио савршен низ резултата и након дуела са европским прваком Пари Сен Жерменом. Глловима Луиса Дијаза Баварци су славили на "Парку Принчева" резултатом 2:1.Прегрмели су "рекордмаистери" и најтежи изазов до сада и уложили далеко највећи напор да и овог пута певају победничку песму. Почели су гости перфектно, голом Луиса Дијаза већ у 4. минуту, и наставак је био савршен - нови гол Дијаза двадесетак минута касније након почетничке грешке капитена Парижана Маркињоса. Мало пре тога Баварци су преко Гнабрија погодили и стативу. Доминирали су против европског шампиона. И онда, само једна глупост могла је скупо да их кошта и да сав труд остане узалудан. Јунак меча и јунак победе Дијаз оштро, са леђа, фаулирао је Хакимија, и то далеко од свог гола, те зарадио црвени картон и остави саиграче на цедилу. Хакими није могао даље, баш као ни Дембеле пре тога, такође због повреде, те је Енриек већ до полувремена морао да изврши две принудне измене. Наставак је донео очекиван развој ситуације - потпуну инцицијативу Парижана и дефанзивни блок Бавараца пред Нојером. Покушавали су "свеци" да пробију чврст бедем гостију, Корејац Ли је био изванредан, луцидан, енергично је пробијао, убацивао лопте пред гол и директно угрожавао Нојера, на крају је и најзаслужнији за гол Невеша пошто а је савршено "спојио" са голом.
Фудбалери Ливерпула савладали су Реал са 1:0 у четвртом колу Лиге шампиона. Од почетка меча је Ливерпул бацао на искушења искусног Белгијанца. У првом полувремену је у два наврата сјајним одбранама зауставио покушаје Собослаја и спречио ранију капитулацију Реала. Тражила је домаћа екипа пенал када је лопта погодила Чуаменија у руку средином првог дела, гледао се ВАР, али на крају није судија Ковач показао на белу тачку. Наставио је Ливерпул да напада и у другом полувремену, и висио је гол гостију константно у ваздуху. Куртоа је имао две одличне реакције када су изабраници Арнеа Слота везали корнере, прво је покушао Ван Дајк, потом и Екитике, али без успеха. Кључ за браву Реала нашао је Мекалистер. Собослај је убацио одличну лопту, а омалени Аргентинац се нашао на правом месту и успео да пошаље лопту иза леђа голмана гостију. Везиста је погодак прославио у стилу Александер-Арнолда, свог доскорашњег саиграча који је летос отишао у Мадрид. Краљевски клуб је могао до изједначења када је Винисијус оставио повратни пас Мбапеу, али је Француз гађао преко пречке. Пропустио је Ливерпул шансу да у финишу "дотуче" Реал. Прво је Куртоа одбранио ударац главом Гакпа, а у наставку акције је запретио и Салах, али је Милитао уклизао и спречио погодак.
Фудбалери Тотенхема су са играчем ммање победили Копенхаген са 4:0 у Лиги шампиона, па су уз два ремија и даље непоражени. У првом полувремену нешто и није било посебне акције, али је Тотенхем био доминантан. Све су то наплатили у 19. минуту када је Џонсон затресао мрежу и донео им предност од 1:0. Он је сјајно пронашао своје место у празном простору, па обишао голмана и пас Симонса претворио у асистенцију лаганим голом за заслужено вођство. У другом полувремену је Тотенхем успео да постигне и други гол. Одоберт је већ у 51. минуту успео да матира голмана гостију и повиси предност на 2:0. У првом полувремену је Бренан Џонсон био херој, а у другом трагичар. Због оштрог старта добија црвени картон и Тотенхем остаје са десеторицом у игри. Ипак, Тотенхем је био решен да заврши посао успешно. Головима Ван де Вена у 64. и Палиње у 67. минуту је Тотенхем успео да порази Копенхаген на доминантан начин.
Фудбалери Олимпијакоса су умало дошли до прве победе у Лиги шампиона ове сезоне. Тако мало им је недостајало да победе ПСВ у Атини, али су морали да се задовоље једним бодом. Утакмица је завршена резултатом 1:1 и ово им је други реми у сезони. Све је почело сјајно по Олимпијакос јер је Желсон Мартинс у 17. минуту донео предност атинским црвено-белима. И ишли смо ка томе да Олимпијакос стигне до првог тријумфа, али се и ПСВ нешто питао на овој утакмици. У дубокој надокнади времена, тачније у 93. минуту, Рикардо Пепи доноси трагичан резултат Олимпијакосу и односи им победу испред носа.
Фудбалери Атлетико Мадрида савладали су Ројал Унион са 3:1 на свом стадиону. Домаћој екипи је предност донео Хулијан Алварес. Претходно је Ђовани Симеоне издржао један дуел и асистирао свом сународнику. Гости су имали велику прилику за изједначење средином другог полувремена, а онда је уследила казна. Серлоту су два ударца била изблокирана, да би се онда нашао Галагер и погодио мрежу. Унео је Ројал Унион неизвесност преко Сајкса у финишу меча када је смањио резултат, али је Атлетико захваљујући Љорентеу у надокнади времена потврдио освајање три бода.
Лига шампиона, 4. коло:
Наполи - Франкфурт 0:0
Славија - Арсенал 0:3 (0:1)
Сака 32п, Мерино 46, 48
Атлетико - Ројал Унион Сен Жил 2:1 (2:0)
Алварес 39, Гризман 45+3, Љоренте 90+6 - Сајкс 81
Бодо/Глимт - Монако 0:1 (0:1)
Балоун 43
Јувентус - Спортинг 1:1 (1:1)
Влаховић 34 - Араухо 12
Ливерпул - Реал Мадрид 1:0 (0:0)
Мекалистер 61
Олимпијакос - ПСВ 1:1 (1:0)
Мартинс 19 - Пепи 90+3
ПСЖ - Бајерн 1:2 (0:2)
Невеш 74 - Дијаз 4, 32
Тотенхем - Копенхаген 4:0 (1:0)
Џонсон 19, Одобер 51, Ван Де Вен 64, Палиња 67