АТП ТУРНИР У АТИНИ Ђоковић добио противника у четвртфиналу

04.11.2025. 23:05 23:06
Фото: Tanjug/ AP Photo/Petros Giannakouris

АТИНА: Српски тенисер Новак Ђоковић играће у четвртфиналу АТП турнира у Атини против Нуна Боржеса.

Португалац је после преокрета победио Американца Елиота Спицирија резултатом 2:1 (5:7, 6:3, 6:4) за два сата и осам минута.

Спицири, 96. на АТП листи, успео је да освоји први сет пошто је брејк направио код резултата 5:5.

Боржес, 47. на листи, направио је брејк одмах на старту другог сета што му је било довољно да избори трећи, одлучујући сет.

Португалац је на исти начин решио и трећи сет и тако стигао до победе и меча против Ђоковића.

Према најавама организатора, меч Ђоковића и Боржеса планиран је за четвртак.

 

Новак Ђоковић
Спорт Тенис
