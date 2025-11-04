АТП ТУРНИР У АТИНИ Ђоковић добио противника у четвртфиналу
АТИНА: Српски тенисер Новак Ђоковић играће у четвртфиналу АТП турнира у Атини против Нуна Боржеса.
Португалац је после преокрета победио Американца Елиота Спицирија резултатом 2:1 (5:7, 6:3, 6:4) за два сата и осам минута.
Спицири, 96. на АТП листи, успео је да освоји први сет пошто је брејк направио код резултата 5:5.
Боржес, 47. на листи, направио је брејк одмах на старту другог сета што му је било довољно да избори трећи, одлучујући сет.
Португалац је на исти начин решио и трећи сет и тако стигао до победе и меча против Ђоковића.
Према најавама организатора, меч Ђоковића и Боржеса планиран је за четвртак.