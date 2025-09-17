overcast clouds
ОВЕ СУБОТЕ У У БЕОЧИН СЕЛУ Народни обичаји, традиционалне игре и јела на „Михољским сусретима села“

17.09.2025. 13:40 13:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Општина Беочин

Манифестација „Михољски сусрети села“ одржаће се у суботу, 20.септембра са почетком у 11 часова у Беочин селу на старом месту за саборе и окупљања мештана, популарно названом Гувно.

Посетиоци ће и ове године у целодневном програму имати прилику да се подсете старих народних обичаја и да уживају у традиционалним играма и песми али и спортским и кулинарским надметањима. 

Бројни произвођачи хране, пића и војвођанских деликатеса, удружења жена са територије општине Беочин као и самостални уметници и занатлије дочекаће госте у Беочин селу са богатом понудом својих производа, а у оквиру отварања манифестације публици ће се кроз народне игре представити деца из вртића „Бубица“ из ПУ „Љуба Станковић“ као и фолклорни ансамбл КУД „Бриле“ из Беочина. 

Екипно такмичење у припреми сача почиње у 12 часова а надвлачење конопца, такмичење парова у плесу са дуњом, скакање у џаку и друге активности, само су неки од садржаја у којима ће и ове године публика свих узраста моћи да учествује. 

Сви заинтересовани за учешће у сачијади и програму, више информација о пријави могу добити путем броја телефона 064 44 000 41. 

„Михољски сусрети села“ су пројекат који се под покровитељством Министарства за бригу о селу Републике Србије пету годину заредом реализује у општини Беочин а све у циљу афирмације културе, традиције и унапређења друштвеног живота у руралним срединама.

Војводина Срем
