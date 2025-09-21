ДАН СПОРТА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА Промоција 17 клубова
Својеврсна смотра спортских клубова и њихових капацитета, под називом „Дан спорта“, биће одржана данас од 14 часова у Дворској башти у Сремским Карловцима.
Реч је манифестацији која ће имати размере правог празника спорта и надовезује се на недавно одржане прославе Дана Сремских Карловаца и бербе грожђа.
Дан спорта започеће дефилеом спортиста после чега следи презентација сваког од клубова из карловачке спортске породице, замишљене тако да буде интерактивна како би у директном контакту сви, а пре свега деца, могли да сазнају појединости о клубовима и дисциплинама којима се баве.
По речима председника Спортског савеза општине Анђелка Поповића, након представљања клубова на одбојкашком, кошаркашком и терену за мали фудбал домаћи клубови одмериће снаге са гостима.