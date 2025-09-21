clear sky
24°C
21.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАН СПОРТА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА Промоција 17 клубова

21.09.2025. 10:43 10:47
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Сремски Карловци Фото: Дневник.рс

Својеврсна смотра спортских клубова и њихових капацитета, под називом „Дан спорта“, биће одржана данас од 14 часова у Дворској башти у Сремским Карловцима.

Реч је манифестацији која ће имати размере правог празника спорта и надовезује се на недавно одржане прославе Дана Сремских Карловаца и бербе грожђа. 

Дан спорта започеће дефилеом спортиста после чега следи презентација сваког од клубова из карловачке спортске породице, замишљене тако да буде интерактивна како би у директном контакту сви, а пре свега деца, могли да сазнају појединости о клубовима и дисциплинама којима се баве.

По речима председника Спортског савеза општине Анђелка Поповића, након представљања клубова на одбојкашком, кошаркашком и терену за мали фудбал домаћи клубови одмериће снаге са гостима. 

дан спорта Сремски Карловци
Извор:
Дневник
Пише:
Зорица Милосављевић
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај