(ФОТО) ПРЕМИНУО БИВШИ ТРЕНЕР ЛИВЕРПУЛА Туга на Енфилду
Бивши тренер женског тима фудбалског клуба Ливерпул, Мет Бирд, који је са клубом са "Енфилда" освојио везане титуле у Суперлиги Енглеске, преминуо је у 47. години, јавља енглески Мирор.
Ливерпул се огласио због преране смрти свог некадашњег тренера, који је са тимом освајао титуле у 2013. и 2014. години.
- Мисли свих у клубу су са Метовом породицом и пријатељима у овом тешком тренутку. Мет је био не само посвећен и успешан менаџер, него и особа са великим интегритетом и топлином и увек ће бити упамћен на леп начин од стране свих са којима је радио у клубу - написали су из Ливерпула.
Бирд је водио Ливерпул од 2012. године, а поред тога је био на клупи женског тима Вест Хема са којим је отишао до финала ФА купа, док је радио и за Бристол Сити и Челси.
Други пут је сео на клупу Редса у 2021. години, када је вратио клуб у Суперлигу Енглеске. Напустио је Ливерпул минулог фебруара.
И други клубови за које је радио Бирд су послали опроштајне поруке прерано преминулом фудбалском стручњаку. И даље није познат узрок смрти, наводе британски медији.
Телеграф