ЛИВЕРПУЛ ЈЕ У ЦРВЕНОЈ БОЈИ: Победа тима са Енфилда у градском дербију

20.09.2025. 15:40
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Фото: TANJUG/AP Photo/Rui Vieira

Фудбалери Ливерпула победили су на свом терену Евертон резултатом 2:1 у градском дербију и петом колу Премијер лиге.

Домаћи тим је повео у 10. минуту голом Рајана Гравенберха, а Уго Екитике је у 29. минуту дуплирао предност Ливерпула.

Идриса Геј је у 58. минуту смањио на коначних 2:1.

Ливерпул је водећи на табели Премијер лиге са максималних 15 поена, а у следећем колу гостоваће Кристал паласу.

Евертон се тренутно налази на седмом месту са седам бодова и у наредном колу дочекаће Вест Хем.

ливерпул евертон премијер лига
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
