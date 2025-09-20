ЛИВЕРПУЛ ЈЕ У ЦРВЕНОЈ БОЈИ: Победа тима са Енфилда у градском дербију
20.09.2025. 15:40 15:42
Коментари (0)
Фудбалери Ливерпула победили су на свом терену Евертон резултатом 2:1 у градском дербију и петом колу Премијер лиге.
Домаћи тим је повео у 10. минуту голом Рајана Гравенберха, а Уго Екитике је у 29. минуту дуплирао предност Ливерпула.
Идриса Геј је у 58. минуту смањио на коначних 2:1.
Ливерпул је водећи на табели Премијер лиге са максималних 15 поена, а у следећем колу гостоваће Кристал паласу.
Евертон се тренутно налази на седмом месту са седам бодова и у наредном колу дочекаће Вест Хем.