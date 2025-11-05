clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
КОНЦЕРТ У ФАБРИЦИ „Вампири” обележавају 35 година постојања

05.11.2025. 12:22 12:28
Дневник
Дневник
Дневник
Дневник
Фото: skcns

Група „Вампири” одржаће концерт 21. новембра од 21 час у СКЦНС „Фабрика”, Булевар деспота Стефана 5 и уједно обележити 35 година постојања.

Улазнице за концерт могуће је купити на званичном сајту Гигстикса.

- Спремите своје ципеле за плес, поведите драгу особу и провозајте се рокенрол времепловом уз незаборавне песме. Позивамо вас да заплешемо уз највеће хитове култног састава „Вампири”, као што су „Рама-лама, динг-донг”, „Субота увече”, „Заљубљена тинејџерка”, „Волим је ја”, „Поклонићу јој небо”, „Плави град”, „Бе-бе”, „Дин-динг-донг”, уз које су одрасле многе генерације - поручују организатори.

Дневник
Дневник
Дневник
Дневник
Нови Сад
