КОНЦЕРТ У ФАБРИЦИ „Вампири” обележавају 35 година постојања
05.11.2025. 12:22 12:28
Група „Вампири” одржаће концерт 21. новембра од 21 час у СКЦНС „Фабрика”, Булевар деспота Стефана 5 и уједно обележити 35 година постојања.
Улазнице за концерт могуће је купити на званичном сајту Гигстикса.
- Спремите своје ципеле за плес, поведите драгу особу и провозајте се рокенрол времепловом уз незаборавне песме. Позивамо вас да заплешемо уз највеће хитове култног састава „Вампири”, као што су „Рама-лама, динг-донг”, „Субота увече”, „Заљубљена тинејџерка”, „Волим је ја”, „Поклонићу јој небо”, „Плави град”, „Бе-бе”, „Дин-динг-донг”, уз које су одрасле многе генерације - поручују организатори.