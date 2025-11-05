ФУТСАЛЕРИ ВОЈВОДИНЕ У ВРХУ ПРВОЛИГАШКЕ ТАБЕЛЕ ПОСЛЕ ПЕТ КОЛА: Измакао максималан учинак
Вошини футсалери на врло убедљив начин су се препоручили руководству Спортског друштва Војводина и председнику Драгољубу Збиљићу за пријем у чланство новосадске бело-црвене спортске фамилије.
После пет кола Прве лиге Србије, они су у кругу непоражених екипа и са 11 бодова деле позиције од другог до четвртог места на табели, са само једним бодом мање у односу на лидера из Лознице.
- Да нам је неко пре почетка првенства понудио учинак, какав смо постигли у пет утакмица елитног српског такмичења, оберучке бисмо прихватили – искрено ће члан стручног штаба новосадског колектива Огњен Крсмановић. – После свега, међутим, остаје жал за пропуштеним приликама у две нерешене утакмице на гостовањима у Врању и у Зрењанину. Када све саберемо и линију подвучемо, имамо сасвим реалан основ за оцену да смо заслужили максималан збир од 15 бодова.
Већ је победа (3:2) на првенственом старту и гостовање у Крагујевцу код вишеструког државног првака Економца наговестила снагу Војводине и квалитет њених играча, способних да до тријумфа изнесу и најзахтевнија искушења. Моћним издањем против београдског Лицеја (бивши Фон Бањица) и тријумфа од 5:0 оверили су убеђење да ће играти запажену улогу у првенству. Гостовање код САС-а у Зрењанину, после ремија у Врању (2:2) и победе против Храма код куће (5:3), најављивано је као испит свих испита.
- У правом смислу војвођански дерби био је испит коме смо придавали посебан значај – каже Крсмановић. –Колико због позиционирања на табели, барем у истој мери и због комшијског ривалства и престижа. Водили смо са 2:0 (Бобар 7. и Поповић 9. минут) и у финишу, уместо победе, кући смо се вратили са једним бодом (Матић у 37. и у 39. минуту). Они су одиграли без голмана завршна два минута и са два гола били на нивоу квалитета који их сврстава у сам врх српског футсала. Ако нам је за утеху, научили смо захтевну лекцију, чија је цена била губитак већ виђена два бода приде. Идемо даље, пред нама су тек испити за респект.
Низ који следи заиста је за респект. Војводина у шестом колу гостује код другопласираног Смедерева, потом у Нови Сад стиже лидер на табели Лозица, да би низ судара са три екипе из врха табеле завршила гостовањем у Нишу, код трећепласираног Винтерспорта.