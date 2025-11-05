Фудбалски клубови Милан и Интер купили стадион Сан Сиро

Фудбалски клубови Милан и Интер завршили су куповину стадиона Сан Сиро и околног подручја од града Милана, пренео је данас АП.

"Изградња новог стадиона и урбана регенерација пројекта округа Сан Сиро представљају ново поглавље за град Милано и оба клуба", наводи се у заједничком саопштењу Милана и Интера.

"Стратешка прекретница одражава заједничку амбицију фудбалских клубова Милан и Интер и њихових власника за дугорочни спортски успех и инвестиције које повећавају вредност како би се подржао одрживи раст клубова", додаје се у саопштењу два клуба.

Италијански медији наводе да је вредност уговора 197 милиона евра (226 милиона долара).

Продаја је морала бити завршена пре 10. новембра, када други ниво стадиона, који је завршен на тај датум пре 70 година, добија историјски значај и када би га било немогуће срушити.

АП преноси да су клубови већ објавили споразуме са архитектонским фирмама око дизајна новог стадиона, чији ће капацитет да буде 71.500 места.

Објекат ће бити део пројекта који ће се простирати на приближно 281.000 квадратних метара.

Нови стадион требало би да буде завршен 2031. године и коштаће клубове 1,2 милијарде евра. Циљ је да стадион буде спреман за Европско првенство 2032. године, које ће Италија организовати са Турском.