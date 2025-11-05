ПРОБУДИО СЕ ИЗ КОМЕ ПОСЛЕ 10 ДАНА: Рекли су ми да сам имао 90 одсто шансе да умрем – храбри Полонара планира и повратак на терен
Италијански кошаркаш Акиле Полонара, којем је током лета дијагностикована леукемија, пробудио се из коме након трансплантације коштане сржи.
Полонара је пао у кому после успешне трансплантације коштане сржи, али се сада осећа боље, открио је кошаркаш у разговору са новинаром Николом де Девитисом.
Акиле је у коми провео 10 дана, а недавно се пробудио и проводи време са породицом и пријатељима.
– Извини што ти нисам одмах одговорио. Рекли су ми да постоји 90 посто шансе да ћу умрети. Не сећам се много чега. Углавном је било као да сам спавао. Било је тешко. Дали су ми мало наде и ја сам чврсто веровао – рекао је 33-годишњи крилни центар у свом првом разговору са Де Девитисом након што се пробудио из коме и напустио болницу у суботу.
Achille Polonara has won another battle❤️
After undergoing a bone marrow transplant and spending ten days in a coma — with almost no hope of recovery — he’s done the impossible. Against all odds, he’s back. Back on his feet, and back with his family🙏#polonara #italy #paobc… pic.twitter.com/4LnWsxhLCw
— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) November 4, 2025
Полонарина супруга је додала:
– Добро је, ван је животне опасности. Десна рука му је слабија од леве, као и шака.
Полонара је успешно прошао кроз најтежу фазу опоравка, али је дуг пут још пред њим – нарочито пошто жели да се врати на терен. Италијан је након дијагнозе већ договорио делове сарадње са Динамом из Сасарија.
– Требаће времена. Морам да се посветим физикалној терапији. Планирам да се вратим на терен, наравно – рекао је Полонара.
Полонара је раније победио рак тестиса. Осим Сасарија и Виртуса, раније је играо још и за Жалгирис, Ефес, Фенербахче и Басконију.