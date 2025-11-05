ЂОКОВИЋ У ОВОМ ТЕРМИНУ ИЗЛАЗИ НА ТЕРЕН: У четвртак игра против Боржеса у Атини
05.11.2025. 16:58 17:01
Коментари (0)
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у четвртак од 18 часова против Португалца Нуна Боржеса у четвртфиналу АТП турнира у Атини.
Меч Ђоковића и Боржеса играће се на Централном терену као трећи дуел дана и неће почети пре 18 часова, а пре њих ће на терен изаћи Александар Милер и Томас Мартин Ечевери.
Ђоковић је пети тенисер света, док се Боржес налази на 47. месту АТП листе. Српски и португалски тенисер се до сада нису састајали.
Српски тенисер Миомир Кецмановић играће од 13 часова против Американца Себастијана Корде меч четвртфинала АТП турнира у Атини на Централном терену.
Турнир у Атини се игра за наградни фонд од 766.715 евра.