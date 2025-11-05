ПАНЧЕВАЧКА ЛИГА Велика узбуђења у Павлишу, Трњанац домаћима донео победу у споледњем минуту

Црвена звезда (П) - Долина 3:2 (2:0)

ПАВЛИШ: Гледалаца: 100. Судија: Милановић (Панчево). Стрелци: Радић у 5. и 38, Трњанац у 90. за Црвену звезду, Трновски у 52, Илић у 86. минуту за Долину.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П): Вукас 7, У.Тадић 6,5 (Станимиров -), Фолћан 6,5 (Поморишац 6,5), Лазаревић 7, Секулић 7,5, Балог 7, П.Радак 7,5, Радић 7,5 (О.Радак -), Самарџија 7, Радисављевић 6,5, Трњанац 7,5.

ДОЛИНА: Ћапеља 7, Плавшић 6,5, Влајин 6,5, Колак 7, Стојков 6,5 (Банчов 6,5), Делић 6,5, Јовнаш 6,5, Узелац 6,5 (Танасковић 7), Радовић 6,5 (Љауко 6,5), Трновски 7, Тошић 6,5 (Илић 7).

У дербију кола бодови су остали у Павлишу када је Трњанац после центаршута Радисављевића у последњем минуту донео победу домаћинима.

У првом полувремену Павлишани су били бољи ривал и головима Николе Радића имали сигурну предност.

Ипак, гости из Падине нису се предавали и головима Трновског и Илића успели су да стигне до изједначења четири минута пре краја.

Ипак, у последњем минуту Трњанац је донео радост домаћину.

Б. Стојковски

Раднички (К) - Слога (БНС) 2:3 (1:2)

КОВИН: Гледалаца: 100. Судија: Тешић (Вршац). Стрелци: Гарабиљевић у 45+2. аутогол, Дивнић у 51. за Раднички, Свиларевић у 28. и 45, Ангеловски у 90+4. минуту за Слогу.

РАДНИЧКИ (К): Л.Рнић 7, Ненадић 6,5 (Келе 6,5), Митковић 6,5, Дисић 6,5, Ђ.З.Раденковић 7 (Рајић 6,5), Секулић 6,5, Бицуљевић 7, Ђ.Р.Раденковић 6,5, Дивнић 7, Кумбрић 6,5, Ранковић 7.

СЛОГА (БНС): Катанић 7, Алавања 7, Вучковић 6,5, С.Богојевић 6,5, Мандић 6,5 (Дидановић -), Свиларевић 7,5, Н.Богојевић 7, Милекић 7, Гојко 6,5 (Грујић 6,5), Митровић 7, Гарабиљевић 6,5 (Ангеловски 7,5).

Домаћи су наставили са поразима и овај пут поготком у четвртом минуту надокнаде гости из Банатског Новог Села су однели три бода.

Прво полувреме припало је гостима када је двоструки стрелац Свиларевић донео предност, а у другом минуту надокнаде Гарабиљевић је аутоголом смањио предност свог тима.

После пет минута игре у наставку Дивнић је донео изједначење Ковинцима. Брзоноги Ангеловски ушао је са клупе и у надокнади утакмице постигао победоносни погодак за госте.

Б. Стојковски





Резултати и Пласман Резултати Екипа А Екипа Б Резултат Темпо БАК 3:1 Раднички Слога 2:3 Црвена звезда Долина 3:2 Банатул Спартак 1911 3:0 Вултурул Будућност 3:0 Шевац Борац 1:2 Униреа Партизан 3:1 ОФК Пролетер Омладинац 5:2 Табела Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1. Борац 12 9 3 0 26:8 30 2. Ц. звезда 12 9 2 1 46:10 29 3. Вултурул 12 6 3 3 31:19 21 4. Долина 12 6 3 3 20:16 21 5. Пролетер 12 6 2 4 28:24 20 6. Банатул 12 5 4 3 24:13 19 7. Шевац 12 6 1 5 24:23 19 8. Униреа 12 6 0 6 38:41 18 9. Партизан 12 5 2 5 22:19 17 10. БАК 12 4 3 5 20:24 15 11. Спартак 12 5 0 7 20:24 14 12. Темпо 12 3 4 5 25:32 13 13. Будућн. 12 4 1 7 8:26 13 14. Слога 12 3 1 8 22:26 10 15. Омладин. 12 3 1 8 16:36 10 16. Раднички 12 1 0 11 12:41 3

ОФК Пролетер - Омладинац (Д) 5:2 (1:2)

БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ: Гледалаца: 100. Судија: Иван Јокић (Вршац) 7,5. Стрелци: Марковић у 29, Ђорђевић у 51, Милошевић у 56. и 69, Ракић у 65. за ОФК Пролетер, Аугустин у 11, Потић у 37. минуту за Омладинац.

ОФК ПРОЛЕТЕР (БК): Николовски 7 (Трешњар -), Марковић 7 (Д.Чкоњевић 7), Томић 7 (Петић -), Јевтић 7, В. Чкоњевић 7, Вукајловић 7 (Дојчинов -), Ракић 7,5, Милошевић 7,5, Војновић 7, Чекеревац 7, Јевтић 7 (Ђорђевић 7), Ивановић 7.

ОМЛАДИНАЦ (Д): Раденковић 6, Ивков 6, Помар 6, Јакшић 6, Бојан Тајдић 6, Станковић 6, Аугустин 6,5, Бојан Тајдић 6 (Недељков 6), А.Помар 6, Стојковић 6, Потић 6,5.

Најбоља игра домаћих фудбалера ове јесени крунисана је са пет поготка у мрежи тима из Делиблата.

Гости су на полувремену имали предност, али у наставку расположени Милошевић са два поготка, Ђорђевић и Ракић донели су победу чети тренера Миленка Алексића.

Б. Стојковски