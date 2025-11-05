clear sky
СРЕМСКА ЛИГА Попинчани у финишу погодили за победу над Љуковчанима

05.11.2025. 16:23 16:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: screenshot/ Youtube/ PFS Srem

Напредак – Љуково 1:0 (0:0)

ПОПИНЦИ: Стадион Напретка, гледалаца: 120, судија: Сучевић (Рума), стрелац: Девић у 89. минуту. Жути картони: Радосављевић (Напредак), Дубајић, Бртка (Љуково).

НАПРЕДАК: Петковић, Јанићијевић, Радосављевић, Јаворац, Стојадиновић, Антић (Спасојевић), Девић, Каламбура (Јакшић), Смиљанић (Играч, Стакић), Цветковић, Кокановић.

ЉУКОВО: Чарапић, Блануша (Плећаш), Ђилас, Чича, Грујин, Радић (Трбовић), Дубајић, Жижић, Стефановић (Хемун), Драгосављевић (Ћалић), Бртка.   

Попинчани су у последњим тренуцима утакмице постигли гол, а Љуковчани овога пута нису имали среће, јер су имали бод у рукама, поготово када домаћин није искористио једанаестерац почетком  другог полувремена.   

У 49. минуту Девић је после соло продора и дриблинга ушао у шеснаест метара, срушен је и судија је показао на белу тачку.

Пенал је извео Каламбура, голман гостију није погодио страну, али је лопта отишла поред стативе у гол аут. 

У 89. минуту нападач Напретка Андреј Девић извео је прекид са десне стране, на ивици шеаснаестерца, снажно је левом ногом шутирао на прву стативу, Хемун није био добро постављен, а лопта је између њега и стативе завршила у мрежи. 

Борац - Слога 1:0 (0:0)

МАРТИНЦИ: Стадион Борца, гледалаца: 120, судија: Петровић (Шид), стрелац: Макивић у 64. минуту. Жути картони: Мишчевић, Стевић (Борац), Марковић (Слога).

БОРАЦ: Христов, Симић (Лазић), Мишчевић, Стевић, Чоњагић, Малешевић (Халиловић), Савић (Макивић), Станивуковић, Недимовић (Бјелић), Врањковић, Ристић.

СЛОГА: Цветковић, Глувић, Стикић (Вукосављевић), Гвозденовић (Маљурић), Пријић (Беговић), Стојановић, Павлов, Грујић, Марин, Шуман, Сремчевић.

Мартинчани су забележили трећу првенствену победу и побегли из опасне зоне.

Прво полувреме завршено је без голова, уз благу иницијативу домаћих, али су и гости вребали прилику из контранапада.

У 64. минуту акцију тимас из Мартинаца започео је Халиловић, одличним пасом додао је лопту по земљи иза одбране гостујућих играча на десну страну где ју је прихватио у налету Михајло Макивић, утрчао је на пет метара искоса и закуцао лопту под пречку. 



Резултати и Пласман

Резултати

Екипа А Екипа Б Резултат
Напредак Љуково 1:0
Будућност 1. мај 2:2
Хајдук (Ш) Зека Буљубаша 2:1
ЧСК Камени 3:0
Хајдук (В) Партизан 4:1
Борац Слога 1:0
Сремац Полет 1:5
Јединство Подриње 0:2

Табела

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1. Полет 12 10 1 1 31:9 31
2. Подриње 12 10 0 2 35:9 30
3. ЧСК 12 8 2 2 18:9 26
4. 1. мај 12 7 4 1 25:17 25
5. Напредак 12 6 4 2 18:8 22
6. Јединство 12 6 2 4 18:15 20
7. Хајдук 12 6 1 5 20:20 19
8. Љуково 12 4 4 4 16:14 16
9. Слога 12 4 2 6 18:19 14
10. Зека Б. 12 4 1 7 11:18 13
11. Хајдук 12 3 3 6 15:20 12
12. Борац 12 3 3 6 11:16 12
13. Будућн. 12 3 1 8 19:30 10
14. Камени 12 3 0 9 7:20 9
15. Партизан 12 2 1 9 16:35 7
16. Сремац 12 2 1 9 10:29 7

Хајдук (Ш) - Зека Буљубаша 2:1 (1:0)

ШИМАНОВЦИ: Стадион Хајдука, гледалаца: око 100, судија: Радовац (Рума), стрелци: Љубојевић у 17. и Чапеља у 90+5 минуту (Хајдук Ш), Стојанов у 88. минуту (Зека Б.). Жути картони: Капуран, Бировљев, Нинић (Хајдук Ш), Стојановић (Зека Б.).

ХАЈДУК (Ш): Штампар, Радовановић, Кнежевић, Чапеља, Љубојевић, Бераковић (Чавић), Капуран (Николин), Радивојевић (Симић), Чучковић, Нинић, Бировљев.

ЗЕКА БУЉУБАША: Колибар, Беловуковић, Митровић, Петровић, Илић, Миражић, Копуновић, Турудић (Ченић), Миловановић, Крстић, Кукић (Стојановић). 

Шимановчани су тек у надокнади времена обезбедили три бода, иако су дуго водили.

У 17. минуту прецизним шутем са око 18 метара од гола Александар Љубојевић довео је домаће у вођство. Сачекао је мирно одбијену лопту и погодио сам угао гола голмана Колибара.

У 88. минуту Копуновић је извео слободан ударац, набацио је лопту на десну стативу, она је враћена испред гола где ју је Никола Стојановић главом спровео у мрежу.

Сличну акцију извео је Хајдук у надокнади времена у 90+5 минуту: Љубојевић је извео прекид, лопта је главом убачена испред гола Зеке Буљубаше, а Милан Чапеља је погодио гол за славље Шимановчана.

Припремио: М. К.

