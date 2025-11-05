СРЕМСКА ЛИГА Попинчани у финишу погодили за победу над Љуковчанима
Напредак – Љуково 1:0 (0:0)
ПОПИНЦИ: Стадион Напретка, гледалаца: 120, судија: Сучевић (Рума), стрелац: Девић у 89. минуту. Жути картони: Радосављевић (Напредак), Дубајић, Бртка (Љуково).
НАПРЕДАК: Петковић, Јанићијевић, Радосављевић, Јаворац, Стојадиновић, Антић (Спасојевић), Девић, Каламбура (Јакшић), Смиљанић (Играч, Стакић), Цветковић, Кокановић.
ЉУКОВО: Чарапић, Блануша (Плећаш), Ђилас, Чича, Грујин, Радић (Трбовић), Дубајић, Жижић, Стефановић (Хемун), Драгосављевић (Ћалић), Бртка.
Попинчани су у последњим тренуцима утакмице постигли гол, а Љуковчани овога пута нису имали среће, јер су имали бод у рукама, поготово када домаћин није искористио једанаестерац почетком другог полувремена.
У 49. минуту Девић је после соло продора и дриблинга ушао у шеснаест метара, срушен је и судија је показао на белу тачку.
Пенал је извео Каламбура, голман гостију није погодио страну, али је лопта отишла поред стативе у гол аут.
У 89. минуту нападач Напретка Андреј Девић извео је прекид са десне стране, на ивици шеаснаестерца, снажно је левом ногом шутирао на прву стативу, Хемун није био добро постављен, а лопта је између њега и стативе завршила у мрежи.
Борац - Слога 1:0 (0:0)
МАРТИНЦИ: Стадион Борца, гледалаца: 120, судија: Петровић (Шид), стрелац: Макивић у 64. минуту. Жути картони: Мишчевић, Стевић (Борац), Марковић (Слога).
БОРАЦ: Христов, Симић (Лазић), Мишчевић, Стевић, Чоњагић, Малешевић (Халиловић), Савић (Макивић), Станивуковић, Недимовић (Бјелић), Врањковић, Ристић.
СЛОГА: Цветковић, Глувић, Стикић (Вукосављевић), Гвозденовић (Маљурић), Пријић (Беговић), Стојановић, Павлов, Грујић, Марин, Шуман, Сремчевић.
Мартинчани су забележили трећу првенствену победу и побегли из опасне зоне.
Прво полувреме завршено је без голова, уз благу иницијативу домаћих, али су и гости вребали прилику из контранапада.
У 64. минуту акцију тимас из Мартинаца започео је Халиловић, одличним пасом додао је лопту по земљи иза одбране гостујућих играча на десну страну где ју је прихватио у налету Михајло Макивић, утрчао је на пет метара искоса и закуцао лопту под пречку.
Хајдук (Ш) - Зека Буљубаша 2:1 (1:0)
ШИМАНОВЦИ: Стадион Хајдука, гледалаца: око 100, судија: Радовац (Рума), стрелци: Љубојевић у 17. и Чапеља у 90+5 минуту (Хајдук Ш), Стојанов у 88. минуту (Зека Б.). Жути картони: Капуран, Бировљев, Нинић (Хајдук Ш), Стојановић (Зека Б.).
ХАЈДУК (Ш): Штампар, Радовановић, Кнежевић, Чапеља, Љубојевић, Бераковић (Чавић), Капуран (Николин), Радивојевић (Симић), Чучковић, Нинић, Бировљев.
ЗЕКА БУЉУБАША: Колибар, Беловуковић, Митровић, Петровић, Илић, Миражић, Копуновић, Турудић (Ченић), Миловановић, Крстић, Кукић (Стојановић).
Шимановчани су тек у надокнади времена обезбедили три бода, иако су дуго водили.
У 17. минуту прецизним шутем са око 18 метара од гола Александар Љубојевић довео је домаће у вођство. Сачекао је мирно одбијену лопту и погодио сам угао гола голмана Колибара.
У 88. минуту Копуновић је извео слободан ударац, набацио је лопту на десну стативу, она је враћена испред гола где ју је Никола Стојановић главом спровео у мрежу.
Сличну акцију извео је Хајдук у надокнади времена у 90+5 минуту: Љубојевић је извео прекид, лопта је главом убачена испред гола Зеке Буљубаше, а Милан Чапеља је погодио гол за славље Шимановчана.
Припремио: М. К.