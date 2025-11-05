КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ БРУЈИ О ХЕРЦЕГОВЦУ Највећи хит домаћег шампионата
Кошаркашки клуб Херцеговац ушао је тихо у Кошаркашку лигу Србије. Иако је претходно освојио Другу лигу, није знао шта може да очекује од елитног ранга, али, како ствари стоје, ни елитни ранг није био спреман за оно што Гајдобрани тренутно приказују. Екипа Александра Комненића забележила је само један пораз у првих пет кола.
Последњи је пао ОКК Београд, о чему је говорио и Лука Недељков, коме је КЛС добро позната, пошто је раније наступао за Војводину у овом такмичењу.
– Била је ово изузетно тешка утакмица. Знали смо да су мотивисани и да имају сјајне резултате у претходним колима. Нисмо играли онако како знамо, али бодови се пишу. Сада се спремамо за наредно коло – истакао је Новосађанин.
Комненић је био задовољан, свестан да је то само још један корак ка врху табеле.
– Сјајна утакмица против одличне и талентоване екипе ОКК Београда, која представља будућност српске кошарке. Већ је јасно да из тог система из године у годину излазе играчи за репрезентацију Србије. Био је то веома тежак дуел. Ушли смо доста нервозно, прихватили њихов ритам и тражили шансе на погрешан начин. У четвртој четвртини показали смо карактер победника, играли чврсту одбрану какву желимо да играмо током целе сезоне – рекао је Комненић.
У наредном колу, већ у суботу, Херцеговац очекује захтевно гостовање Слободи из Ужица, што је нова прилика да се поправи скор.
В. М. П.