clear sky
13°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ЛИЛОМ: У кризи смо, сада је време да се поново покажемо на терену

05.11.2025. 15:33 15:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
milojevic
Фото: ФК Црвена звезда

У кризи смо, сада је време да се поново покажемо на терену, играчи једва чекају да меч почне, изјавио је тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић уочи меча са Лилом у Лиги Европе.

Фудбалери Црвене звезде ће сутра од 18.45 часова на стадиону "Рајко Митић" дочекати Лил у четвртом колу Лиге Европе.

"Не бежим од тога да ли је утакмица дошла у тешком тренутку, ми не можемо да бежимо од тога. У кризи смо, али смо доста о томе причали. На мени као тренеру је највећа одговорност, на мом стручном штабу, али и на играчима. Испричали смо се искрено, време је да делујемо", рекао је Милојевић на конференцији за новинаре у Београду.

"Немамо други излаз, нема другог излаза, само позитивни резултати, морамо да вратимо Звезду где треба да буде. Да ли смо очекивали ово? Јесмо, али не у оваквом обиму. Има ту доста ствари, сваки изговор се претвара у неки алиби, али смо имали доста повређених играча, који нису могли да уђу у ритам, све је то требало да уклопимо, репрезентативна пауза, нису играчи ту, играју на четири дана", додао је тренер Звезде.

Фудбалери Лила се налазе на 11. месту на табели ЛЕ са шест бодова, док је Црвена звезда на 30. позицији са једним бодом.

"Утакмица у Браги је био класичан однос према игри, али све остало, повреде играча, итд..., да се не враћам. Оно што ми је драго јесте да нећемо имати повређених играча и видим по њима да једва чекају да утакмица почне", истакао је Милојевић.

владан милојевић фк црвена звезда лига европе
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАРКО АРНАУТОВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ЛИЛОМ: " Није добро, сад да ли је криза... Имамо бод у Лиги Европе, што није добро"
arnautovic

МАРКО АРНАУТОВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ЛИЛОМ: " Није добро, сад да ли је криза... Имамо бод у Лиги Европе, што није добро"

05.11.2025. 10:48 10:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА РАСПРОДАЛА "ЗАПАД" И "ИСТОК": Велика подршка навијача пред дуел са Лилом
zvezda

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА РАСПРОДАЛА "ЗАПАД" И "ИСТОК": Велика подршка навијача пред дуел са Лилом

04.11.2025. 15:57 15:59
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПОНУДИО ОСТАВКУ! Шта ће Звезда учинити да разреши највећу кризу у последњој деценији?  
s

ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПОНУДИО ОСТАВКУ! Шта ће Звезда учинити да разреши највећу кризу у последњој деценији?  

31.10.2025. 13:58 14:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај