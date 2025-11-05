МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ЛИЛОМ: У кризи смо, сада је време да се поново покажемо на терену
У кризи смо, сада је време да се поново покажемо на терену, играчи једва чекају да меч почне, изјавио је тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић уочи меча са Лилом у Лиги Европе.
Фудбалери Црвене звезде ће сутра од 18.45 часова на стадиону "Рајко Митић" дочекати Лил у четвртом колу Лиге Европе.
"Не бежим од тога да ли је утакмица дошла у тешком тренутку, ми не можемо да бежимо од тога. У кризи смо, али смо доста о томе причали. На мени као тренеру је највећа одговорност, на мом стручном штабу, али и на играчима. Испричали смо се искрено, време је да делујемо", рекао је Милојевић на конференцији за новинаре у Београду.
"Немамо други излаз, нема другог излаза, само позитивни резултати, морамо да вратимо Звезду где треба да буде. Да ли смо очекивали ово? Јесмо, али не у оваквом обиму. Има ту доста ствари, сваки изговор се претвара у неки алиби, али смо имали доста повређених играча, који нису могли да уђу у ритам, све је то требало да уклопимо, репрезентативна пауза, нису играчи ту, играју на четири дана", додао је тренер Звезде.
Фудбалери Лила се налазе на 11. месту на табели ЛЕ са шест бодова, док је Црвена звезда на 30. позицији са једним бодом.
"Утакмица у Браги је био класичан однос према игри, али све остало, повреде играча, итд..., да се не враћам. Оно што ми је драго јесте да нећемо имати повређених играча и видим по њима да једва чекају да утакмица почне", истакао је Милојевић.