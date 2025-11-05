МАРКО АРНАУТОВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ЛИЛОМ: " Није добро, сад да ли је криза... Имамо бод у Лиги Европе, што није добро"
Црвена звезда у четвртак дочекује Лил, у не баш блиставом амбијенту каквом су се надали у табору српског шампиона.
Црвено-бели имају само бод у Лиги Европе, а у домаћем првенству су везали три неуспеха.
У разговору за Моцарт спорт, Марко Арнаутовић се дотакао читаве ситуације и изнео своје виђење.
"Знаш како, нама су три утакмице које су прошле (Селтик, Порто и Брага прим. аут), уз ову против Лила, најтеже које имамо у овом делу Лиге Европе. Чак мислим да ће ова у четвртак по свему да нам буде још тежа од претходних, због ситуације у којој се налазимо. Како знамо и умемо морамо да дамо све од себе да бисмо добили утакмицу. Треба да се бавимо нама, не другима, тако то видим, а брзо ће се све видети. Победа или пораз ће нам дати одговоре."
Тврди искусни нападач да излаза из кризе увек има.
"Није добро, сад да ли је криза... Имамо бод у Лиги Европе, што није добро. Али, ми смо у домаћој лиги први. Нормално, знам све, очекивања су већа. Ту смо где смо и што пре морамо да изађемо из ове ситуације. Нисам први пут у оваквом положају. Сећам се да је било тешко и када сам у Премијер лиги играо за Вест Хем, било је проблема и у Италији, у Болоњи. Из свега тога смо се извлачили, јер увек постоји начин да се извучеш", рекао је Арнаутовић и додао:
"Стручни штаб, а пре свега ми играчи, сада морамо да дамо све за Звезду, за навијаче. Можемо све да окренемо већ у четвртак."
Изнео је и рецепт.
"Није лако, знаш. Све полази од менталног дела, све је психологија. И када је добро и када није. Не може да се каже да играчи не желе. Сви ми желимо да побеђујемо, али морамо да охладимо главу, да нас не погађа све. Морамо да будемо 'кул' када изађемо на терен и да заборавимо шта је било у прошлости и да гледамо напред. Ништа није изгубљено, још смо у Европи. Звезда држи Србију у Европи и у четвртак морамо да изгурамо како знамо."
Додао је и да је свестан када му иде добро, а када лоше.
"Нема шта неко ни да ме хвали, или да ме тапше. Шта ће ми то? Знам и када је добро и када је лоше. Никада нећу рећи да сам топ, топ. Никада ниси на максимуму, увек може боље. И у фудбалу и у свему другоме. Пример је Роналдо, њему никада није доста, ево сад 'гања' 1.000 голова. Пример је и Меси. Простор за напредак код сваког постоји."