Пре него што се очекивало АЛЕКСА АВРАМОВИЋ СЕ ВРАЋА НА ТЕРЕН
Кошаркаш Дубаија Алекса Аврамовић се све ближи повратку на паркет након што је пропустио почетак сезоне због повреде колена.
Како преноси Баскетнеwс, повратак Аврамовића могао би да уследи раније него што се првобитно очекивало, с обзиром на то да је почетна процена била да ће ван терена бити до јануара.
Играч Дубаија, који је овог лета потписао трогодишњи уговор са клубом као једно од највећих појачања, пропустио је почетак сезоне због повреде колена задобијене непосредно пред старт такмичарске 2025/26 сезоне.
Првобитне прогнозе говориле су да ће опоравак трајати до децембра или јануара, али према информацијама BasketNewsa, Аврамовић напредује брже од очекиваног.
Уколико све буде текло по плану, његов повратак на паркет могао би да уследи у наредних неколико недеља.
Дубаи је сезону у Евролиги започео са скором 3-5 и тренутно заузима 14. место на табели, док у АБА лиги и даље не зна за пораз (5–0).
Тим је од почетка сезоне без два важна играча Аврамовића и Џанана Мусе, који се повредио после другог кола.
Повратак Аврамовића могао би да донесе нову енергију и стабилност у бековској линији Дубаија, посебно имајући у виду да тим у досадашњем делу Евролиге шутира свега 33 посто за три поена.