НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ АЛЕКСЕ АВРАМОВИЋА И ТРИСТАНА ВУКЧЕВИЋА Ево да ли настављају првенство и шта кажу лекари!

У четвртак ујутру обављени су хитни прегледи који су донели добре вести - Алекса Аврамовић играће за Србију у наставку Еуробаскета јер повреда није озбиљније природе!

Ове вести, за РТС, потврдио је и први човек КСС, Небојша Човић.

- Аврамовић је управо дошао са прегледа и биће све у реду. Што се тиче Тристана Вукчевића, он ће такође бити у реду и надам се да ће нас заобићи повреде - истакао је Човић.

Ово су заиста сјајне вести за читаву Србију која је била у страху због Алексине повреде. Сада је време да се репрезентативци лепо наместе за Финску и крену корак, по корак, ка медаљи на Еуробаскету.