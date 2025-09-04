scattered clouds
НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ АЛЕКСЕ АВРАМОВИЋА И ТРИСТАНА ВУКЧЕВИЋА Ево да ли настављају првенство и шта кажу лекари!

04.09.2025. 12:06 12:20
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Printscreen Arena Sport TV
Фото: Printscreen Arena Sport TV

Србија је синоћ изгубила од Турске у последњем мечу групне фазе Еуробаскета (95:90), али је многе уплашила повреда Алексе Аврамовића.

У четвртак ујутру обављени су хитни прегледи који су донели добре вести - Алекса Аврамовић играће за Србију у наставку Еуробаскета јер повреда није озбиљније природе!

Ове вести, за РТС, потврдио је и први човек КСС, Небојша Човић.

- Аврамовић је управо дошао са прегледа и биће све у реду. Што се тиче Тристана Вукчевића, он ће такође бити у реду и надам се да ће нас заобићи повреде - истакао је Човић.

Ово су заиста сјајне вести за читаву Србију која је била у страху због Алексине повреде. Сада је време да се репрезентативци лепо наместе за Финску и крену корак, по корак, ка медаљи на Еуробаскету.

Извор:
Курир
Пише:
Дневник
