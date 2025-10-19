overcast clouds
МЛАДОСТИ БИЛО ДОВОЉНО ПОЛУВРЕМЕ ДА НАДИГРА ЖЕЛЕЗНИЧАР: Лучанци пред 250 гледалаца победили Панчевце

19.10.2025. 21:44 21:49
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Фото: Dnevnik.rs

Сјајних 45 минута било је довољно фудбалерима Младости за победу над Железничаром у 12. суперлигашком колу. У коначном збиру 2:1 (2:0).

Драчагевци су сјајном партијом у првом полувремену „слистили“ госте и капарисали три бода.

Доминацију од старта крунисали су са два гола.

Најпре је Никола Ђуричић на истеку 34. послао лопту у сопствени мрежу. Претходно, на одличан пас Бојића реаговао је Љубомирац, послао лопту ка мрежи, а Ђуричић клизећим стартом скренуо иза леђа Зорана Поповића.

Пред одлазак на одмор, сјајни Јован Ћирић центрирао је са десне стране, а Петар Бојић рутински са пет метара погодио празну мрежу – 2:0.

Сјајно је Младост играла, поготово у другом делу првог полувремена. Предњачио је расположени Јован Ћирић, главни мотор екипе из Лучана. Асистирао је Милошевићу за стативу, на истеку пола сата игре, претходно и центаршутевима са леве стране стварао много проблема последњој линији Железничара.

Тек у финишу првог полувремена запретили су после одличне акције, Иванов није био прецизан.

У наставку, ипак, Железничар се консолидовао и успео преко резервисте Николе Јовановића, у 74. минуту, да смањи минус. На томе је и остало, одбрана лучанског тима, на челу са голманом Стаменковића, зауставила је нападе гостију и сачувала драгоцену победу.

Утакмицу у Лучанима испратило је једва 250 гледалаца.

Младост – Железничар 2:1 (2:0)

ЛУЧАНИ: Стадион: „СЦ мр Радош Миловановић“. Гледалаца: 250. Судија: Никола Радаковић (Нови Сад). Стрелци: 1:0 – Ђуричић (аутогол) у 34, 2:0 – Бојић у 43, 2:1 Јовановић у 74. минуту. 

МЛАДОСТ: Стаменковић – Боранијашевић, Ћирковић, Милошевић, Орешчанин, Удовичић (од 88. Јоксимовић) – Жунић (од 76. Милојевић), Тумбасевић, Љубомирац – Бојић (од 83. Хаџић), Ћирић (од 76. Сремчевић).

ЖЕЛЕЗНИЧАР: Поповић – Конатар (од 60. Јусиф), Зечевић, Косановић (од 66. Видојевић), Ђуричић – Иванов (од 46. Милосављевић) – Куљанин (од 72. Никола Јовановић), Пиргић, Гргић (од 60. Петров), Цветковић – Карикари.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

фк железничар фк железничар панчево фк младост фк младост лучани суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
